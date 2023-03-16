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女大生春假和好友出國狂歡　跑趴隔天「突然偏頭痛」腦出血昏迷

女大生春假和好友出國狂歡　隔天醒來「突然偏頭痛」嚴重腦出血。（圖／翻攝Instagram與GoFundMe）

▲女大生春假期間突然嚴重腦出血。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州女大生柏克(Liza Burke)近來趁著春假(Spring Break)，與一群好友到墨西哥度假狂歡，隔天早上起來時突然覺得頭痛，吃了止痛藥後臨時取消當天行程在家休息，然而朋友們返回時發現她已經陷入昏迷，嚴重腦出血。

美國每年3、4月間復活節前後，大專院校學生為了迎接春天，都會放10天左右的春假，目前就讀大四的柏克，也與好友們到墨西哥卡沃聖盧卡斯市(Cabo San Lucas)歡度她畢業前最後一次的春假活動，然而10日醒來後頭部突然劇痛，幾個小時後便因為腦出血陷入昏迷。

女大生春假和好友出國狂歡　隔天醒來「突然偏頭痛」嚴重腦出血。（圖／翻攝Instagram與GoFundMe）

▲親友為重症昏迷的女大生募款。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

朋友們趕緊幫忙將柏克送醫，診斷發現她患有動靜脈畸形(Arteriovenous malformation)，該疾病是一先天性的血管畸形，由於血管不規則連結動脈與靜脈，導致血管纏結，擾亂血液和氧氣運送。

柏克後來緊急接受手術，切除部分頭骨，並接受醫療維生系統，親友為她在網路上成立募款，順利募得超過美元143,907元（約台幣440多萬元），這筆善款幫助她回到佛州傑克遜維爾(Jacksonville)家中，目前仍在病房接受治療，家人每天都在祈禱，希望她能夠早日醒來。

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