突然從天降落2.4m巨蟒　散步男莫名被「痛賞一巴掌」臉瞬間濺血





▲男被突然從天而降的巨蟒攻擊。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳州男子喬爾(Joel Harrington)與朋友散步前往瀑布途中，突然從天而降一條約2.4公尺的巨大蟒蛇，蛇降落後立即進行攻擊，在他臉上造成恐怖傷口，滿臉血的模樣在網路上流傳。

在網路上化名為喬伊(Joey Zayne)的喬爾，13日與一群朋友預計步行3公里，前往當地瀑布Clamshell Falls游泳，沒想到途中突然遭巨蟒攻擊，他表示，「當時大家看到有一條巨蟒在樹上，所以停下來拍到，我只是去撿掉在地上的瓶子，蟒蛇突然就擊中我的臉，感覺好像被人賞了一巴掌」。

影片中可看到，喬爾的臉被蟒蛇咬傷後立即冒出大量鮮血，他表示，「蟒蛇本來離我們很遠，然後突然就跑下來，我不知道牠離我的臉那麼近，然後我就開始大量流血」。

喬爾由於在家飼養了一條地毯蟒當作寵物，所以被咬的當下他十分冷靜，慶幸眼睛沒有被攻擊到，後來把過程分享在臉書上，還透露他的一名朋友2周前也在同一地點被咬傷頭。

當地野生動物專家認為，雖然這種情況很罕見，但蟒蛇有可能誤把喬爾當作獵物，「雖然蛇大多不會主動對人攻擊，但偶爾還是會有突發狀況」，呼籲民眾若是在野外見到蛇，要盡量保持安全距離。

