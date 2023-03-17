快訊／要侯友宜宣布參選總統　傅崐萁：覺得選策會不理想請你來接管

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中央選戰策略會報名單納曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，讓新北市長侯友宜在臉書表達反對，直言拒絕黑金復辟，而傅昨則喊話侯「一起承擔國民黨」。傅崐萁今（17日）受訪直指，侯友宜身為國民黨2024最強母雞，應公開宣布參選2024總統，但若覺得選策會不盡理想，「請你來接受、接管」，他樂觀其成，希望侯能承擔大任。

▲▼國民黨立委傅崐萁今接受聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

面對2024立委選舉，國民黨中常會周三通過中央選戰策略會報，因成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，遭外界批評「黑金」，新北市長侯友宜也罕見在臉書表達反對。對此，國民黨立委傅崐萁16日晚間喊話侯友宜「一起承擔國民黨」，並預告他將於今在立法院議場門口召開記者會。

傅崐萁17日表示，針對侯友宜關心國民黨怎麼成長，他非常非常感謝，但國民黨需要2024最強母雞、共主，所以呼籲最強母雞侯友宜，「請你公開站出來宣布參選總統，請你帶領國民黨打贏2024總統選戰、贏得立委過半，身為幕僚會全力協助國民黨總統候選人」。

傅崐萁說，若侯友宜有需要，覺得選策會不盡理想，「請你來接受、接管」，他樂觀其成，也更希望台灣需要英雄，希望侯能承擔大任。