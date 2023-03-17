今全台暖陽！明2地區轉濕涼　下周「熱如夏」上看32℃

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今天全台各地晴朗多雲、日夜溫差大，明天有微弱鋒面掠過、東北季風影響，東半部、大台北東側雲量漸增。有局部短暫雨機率。下周一南方氣團增強「晴熱如夏」，氣溫上看32度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日各地晴時多雲，白天微熱、晚偏涼，日夜溫差大；各地區平地氣溫：北部16至29度，中部16至31度，南部16至32度，東部15至32度。

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▲左圖：17日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層稀疏。右圖：4：30雷達回波合成圖顯示，東側海面有降水回波。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明(18)日微弱鋒面掠過、東北季風影響，東半部及大台北東側雲量漸增，偶有局部短暫雨的機率；北台稍轉涼，中南部影響很小。下周(19)日持續受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，大台北晚間亦偶有局部短暫飄雨的機率，北台白天氣溫略升；中南部晴時多雲，日夜溫差大。

下周一(20日)白天起至周五(24日)南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧，應注意！下周三至周五「暖熱如夏」，各地區最高氣溫皆將升至32度以上。