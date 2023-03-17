恐怖瞬間曝光！男玩海上拖曳傘　鯊魚衝出「一口咬掉腳背肉」

記者張寧倢／綜合報導

在海域玩水上活動除了注意設備安全，更要小心鯊魚。阿拉伯紅海過去就有一名男子在玩海上拖曳傘時太靠近海面，鯊魚並不是只在水中等待，反而直接躍出水面攻擊，張口咬住男子的腳，導致他一部分腳背肉瞬間被啃去。

▲約旦男子在紅海玩海上拖曳傘，鯊魚衝出水面咬住他的腳。（圖／翻攝自YouTube）

根據每日郵報報導，這起意外發生在2021年夏天，一名37歲約旦籍男子在紅海亞喀巴灣（Gulf of Aqaba，又稱阿卡巴灣）北部沿岸玩海上拖曳傘，影片中他和另一人共乘雙人傘設施，他們在海面附近稍作停留時，水面突然跳出一隻鯊魚，瞬間朝他的腿部大口咬去，男子整個人被鯊魚向下拉扯，險些遭落水。

遇襲男子被送往約旦港市亞喀巴的哈希姆王子軍醫院（Prince Hashem Military Hospital），右腳緊急動手術，最後失去了部分腳背，肌腱被咬斷，肌肉撕裂，腳部多處骨折，但幸好沒有生命危險。

▲專家表示，男子受襲擊的海域很少發生鯊魚攻擊事件。（示意圖／CFP）

亞喀巴國際潛水中心（Aqaba International Dive Centre）人員向約旦當地媒體表示，鯊魚襲擊事件在亞喀巴灣相當少見，「我已經潛水20年了，第一次聽說鯊魚攻擊。鯊魚有很多種，我們這有礁鯊、吉他鯊（Guitar Shark）和其他多種鯊魚，但都不危險。」海洋科學專家札巴達（Mohammed Khalil Al Zabada）也說，紅海存在很多種鯊魚，但通常不會出現在約旦海岸附近的淺水區。