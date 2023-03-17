他搶吃超商即期品！100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭　曝悲傷原因

▲他搶吃超商即期品，100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭了。（示意圖／記者楊筱柔攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年物價上漲讓許多人相當有感，想要存錢或省錢的民眾只能更加精打細算。一名網友表示，他日前聽了朋友建議，在超商購買即期品當晚餐，100元就買到3樣食物加飲料，原本心情相當愉快，不過用餐到一半卻越吃越難過，覺得自己很可憐，只是因為能吃到便宜的飯就這麼開心，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他近日聽到朋友聊天時說，會購買超商的即期品，隔天帶到公司當午餐，聽完後覺得這個想法不錯，甚至覺得三餐都能在超商解決，於是決定效仿朋友，某日好不容易餓著肚子等到晚間8點，迅速跑到超商挑了3樣食物，一個當晚餐吃掉，剩下的留到明天早餐跟午餐。

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結帳時店員還告訴他，可以到旁邊拿「免費的」即期品飲料，讓他聽到超級開心，原價應該要200多元的餐點，最後只需要支付100多元，讓他直呼，「你敢信，一天餐費只要一百多元，還有一瓶飲料，爽到不行還跟朋友說有多爽」。

但他後來用餐時，吃到一半不禁悲從中來，覺得自己怎麼這麼可憐，連單純吃個飯，都要因為有便宜的飯可以吃而感到開心，「平心而論這一點都不好吃，我只是想活得好一點感覺很難唉，如今的趨勢，物價一定會繼續漲不停，會不會以後跟我搶友善時光的人，會多到我根本買不到啊？」

▲網友表示，「你（原PO）不要難過，我也常到處跑全聯看即期肉，還連跑三家」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「是我也會很開心耶，省錢是我的興趣」、「現在真的很慘，我從去年就改成買菜市場的自己煮，連即期品我都嫌貴」、「你不要難過，我也常到處跑全聯看即期肉，還連跑三家」、「我也因為吃的東西漲太多，開始自己煮了」、「越講越難過」、「其實也還好吧，忍耐一下，吃便宜的東西也沒不好呀」。