　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他搶吃超商即期品！100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭　曝悲傷原因

▲月光族,硬幣。（圖／記者楊筱柔攝）

▲他搶吃超商即期品，100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭了。（示意圖／記者楊筱柔攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年物價上漲讓許多人相當有感，想要存錢或省錢的民眾只能更加精打細算。一名網友表示，他日前聽了朋友建議，在超商購買即期品當晚餐，100元就買到3樣食物加飲料，原本心情相當愉快，不過用餐到一半卻越吃越難過，覺得自己很可憐，只是因為能吃到便宜的飯就這麼開心，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他近日聽到朋友聊天時說，會購買超商的即期品，隔天帶到公司當午餐，聽完後覺得這個想法不錯，甚至覺得三餐都能在超商解決，於是決定效仿朋友，某日好不容易餓著肚子等到晚間8點，迅速跑到超商挑了3樣食物，一個當晚餐吃掉，剩下的留到明天早餐跟午餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結帳時店員還告訴他，可以到旁邊拿「免費的」即期品飲料，讓他聽到超級開心，原價應該要200多元的餐點，最後只需要支付100多元，讓他直呼，「你敢信，一天餐費只要一百多元，還有一瓶飲料，爽到不行還跟朋友說有多爽」。

但他後來用餐時，吃到一半不禁悲從中來，覺得自己怎麼這麼可憐，連單純吃個飯，都要因為有便宜的飯可以吃而感到開心，「平心而論這一點都不好吃，我只是想活得好一點感覺很難唉，如今的趨勢，物價一定會繼續漲不停，會不會以後跟我搶友善時光的人，會多到我根本買不到啊？」

▲▼物價太貴！網友搶即期品邊吃邊哭 1理由讓網認同。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「你（原PO）不要難過，我也常到處跑全聯看即期肉，還連跑三家」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「是我也會很開心耶，省錢是我的興趣」、「現在真的很慘，我從去年就改成買菜市場的自己煮，連即期品我都嫌貴」、「你不要難過，我也常到處跑全聯看即期肉，還連跑三家」、「我也因為吃的東西漲太多，開始自己煮了」、「越講越難過」、「其實也還好吧，忍耐一下，吃便宜的東西也沒不好呀」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日人氣AV女優「騎乘位秒殺普通人」！　邀她演女女作品嬌喊：老

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蓄水量剩11％！曾文水庫「大面積裸露」變超乾　南水局揭驚人數據

他搶吃超商即期品！100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭　曝悲傷原因

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

豬肉價飆歷史新高擋不住　豬販嘆：不漲連工錢都不夠

女大生「襪子穿7天」底下黑黑　男友打開推特傻了：賣給同校的

二膽兵薪水一半花在「手遊課金」　前女友爆：朋友早被借到怕

BTS防彈少年團J-hope也愛！作家在電線桿傳單寫字PO網爆紅

農委會挨轟養網軍　陳吉仲：如果有1450怎麼還會被罵成這樣

清明掃墓別說「2個字」　民俗專家：吸引陌生亡魂跟回家

鹿耳門媽大法會　黃偉哲晚上為市民點燈祈福

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

民雄鄉建國路車禍

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

高雄魚販持刀狂追女友　她被攻擊倒地送醫不治

彰化輕航機失事過程曝！疑降落失敗爬升失速　墜河堤釀2死

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

驚悚畫面曝！騎車載9歲兒上學成永別　撞左轉貨車...父死兒斷腿

蓄水量剩11％！曾文水庫「大面積裸露」變超乾　南水局揭驚人數據

他搶吃超商即期品！100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭　曝悲傷原因

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

豬肉價飆歷史新高擋不住　豬販嘆：不漲連工錢都不夠

女大生「襪子穿7天」底下黑黑　男友打開推特傻了：賣給同校的

二膽兵薪水一半花在「手遊課金」　前女友爆：朋友早被借到怕

BTS防彈少年團J-hope也愛！作家在電線桿傳單寫字PO網爆紅

農委會挨轟養網軍　陳吉仲：如果有1450怎麼還會被罵成這樣

清明掃墓別說「2個字」　民俗專家：吸引陌生亡魂跟回家

鹿耳門媽大法會　黃偉哲晚上為市民點燈祈福

蓄水量剩11％！曾文水庫「大面積裸露」變超乾　南水局揭驚人數據

美印太司令：不尋求圍堵中國　重申對台政策未改變

他搶吃超商即期品！100元買到「3餐加飲料」卻吃到哭　曝悲傷原因

翻來覆去睡不著？營養師推「8款助眠食物」，讓你一夜好眠

邱國正震怒嚴辦「海軍隔天找回槍機」　王定宇斷言：賊還在

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

台灣咖啡機赴日參加經典賽！義大利板凳「秘密武器」教練私心想要

快訊／台南3樓建築深夜起火　「鐵皮倉庫狂燒」烈焰噴出窗戶

中職官辦熱身賽開打　Eleven Sports開放22場免費看

快訊／國道1號深夜「6車連環撞」2大1小受傷　回堵1公里

菲律賓男警踩高跟鞋賽跑　觀眾場邊歡呼：好性感！

生活熱門新聞

前女友：二膽兵薪水一半花在手遊課金

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

掃墓別說2個字　民俗專家：吸引亡魂跟回家

女大生「襪子穿7天」底下黑黑　他開推特傻了

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

抓到男友LINE「愛用1介面」！網喊渣爆：可以分了

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

「女友沐浴乳挑逗」男急喊別動　一票人看原因炸了

獨／地獄回來的男人疑罹多癌　「美國仙丹」逆轉人生

好市多衛生紙「快閃特價」！會員驚：等不到假日

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

更多熱門

相關新聞

逛家樂福「巧遇即期神品」秒掃光！常客羨慕炸

逛家樂福「巧遇即期神品」秒掃光！常客羨慕炸

現在物價高昂，薪水卻凍漲，許多人喜歡買打折的即期品，能省就省。一名網友日前逛家樂福，發現手工大餛飩正即期出清，於是火速掃空；而不少常客看到都大讚，真的很好吃，還有人羨慕直呼，「真的可遇不可求阿！」

御飯糰打折也沒人愛？鄉民揭實際考量

御飯糰打折也沒人愛？鄉民揭實際考量

台灣牛奶「世界第2貴」　釣出內行解答

台灣牛奶「世界第2貴」　釣出內行解答

省錢「愛買即期品」！室友卻冷酸1句話　一票人力挺

省錢「愛買即期品」！室友卻冷酸1句話　一票人力挺

小資族快存！神人1張「優惠食刻表」賺爆

小資族快存！神人1張「優惠食刻表」賺爆

關鍵字：

即期品

讀者迴響

熱門新聞

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

國三生罰站20分鐘抽搐倒地亡！老師只顧上課不救援

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

日人氣AV女優「騎乘位秒殺普通人」

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／國1南下6車連環撞　3人受傷

賣場開賣超佛60元排骨便當！

女網友爆「懷了王一博孩子」被拋棄！經紀公司怒回應

前女友：二膽兵薪水一半花在手遊課金

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

民雄鄉建國路車禍

民雄鄉建國路車禍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面