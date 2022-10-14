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逛家樂福「巧遇即期神品」他火速掃光　常客羨慕：可遇不可求

▲▼家樂福楠梓店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲家樂福。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在物價高昂，薪水卻凍漲，許多人喜歡買打折的即期品，能省就省。一名網友日前逛家樂福，發現手工大餛飩正即期出清，於是火速掃空；而不少常客看到都大讚，真的很好吃，還有人羨慕直呼，「真的可遇不可求阿！」

網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」曬出戰利品照，笑說「六盒手工大餛飩都是即期出清，當然是全掃。」

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只見這款手工豬肉餛飩，個個大又飽滿，一共12入，即期特價不到50元，讓許多網友眼睛為之一亮，紛紛回應「即期都可遇不可求」、「好厲害，還有這種的」、「回家冷凍，可以延長保鮮期」、「家樂福三民店這邊，還有很多人不知道這大餛飩的美味，剩一大堆」。

▲逛家樂福「巧遇即期神品」他火速掃光。（圖／翻攝自臉書／家樂福Carrefour商品網友真心話）

▲原po把剩下的6盒餛飩全掃光。（圖／翻攝自臉書／家樂福Carrefour商品網友真心話）

另外，不少常客也大推這款手工餛飩，「大餛飩真的好吃，上次特價有買一盒試吃，因沒吃過不敢大量的買，有點後悔」、「今天剛吃完我家那盒，喜歡這種餡比皮多的大餛飩，而且不易皮肉分開」、「大餛飩不錯吃」、「手工水餃也超好吃」。

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