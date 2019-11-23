迎接國際管樂節　嘉義國中管樂隊大玩制服變裝

▲ 南興國中行進管樂隊變裝登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府跟上「制服換裝挑戰」潮流，將具有國際知名度的「嘉義市國際管樂節」為主題，挑戰管樂霸氣換裝的創意影片，發表於《勇媽阿惠－黃敏惠》臉書專頁，引發熱烈討論。嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，影片透過運鏡及剪輯手法，將原本在校園各個角落活動、散步或聊天的學生，藉由走廊及教室牆面過場，瞬間換穿管樂旗隊服裝後，變身為精神抖擻的管樂旗隊成員，進行充滿動感和活力的行進管樂表演。

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▲ 南興國中行進管樂隊變裝前。（圖／記者翁伊森翻攝）

張婉芬表示，影片入鏡的主角是深具管樂實力的南興國中，管樂旗隊的孩子們展現高度專注、敬業的精神，表現出平時訓練有素的專業素養。南興國中管樂旗是嘉義市公立國中唯一的行進管樂隊，今年3月更在台南市的風雨中，展現熱情與實力，成功衛冕全國學生音樂比賽行進管樂71人以上特優第一名，以亮眼成績行銷嘉義市，讓大家看到嘉義市深耕管樂教育的成就。

▲ 南興國中行進管樂隊變裝後。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市和管樂的連結源自日本時代昭和6年（1931年），當時嘉義高中成立在地第一支學生吹奏樂部，開啟了嘉義市的管樂風潮。1993年，嘉義市立文化中心創全國之先舉辦第一屆管樂節，獲得空前迴響，至2006年黃敏惠市長上任，以「管樂」這項歷史悠久的城市特色，導入創意踩街新元素，吸引全國焦點、打開國際知名度，更贏得2011世界管樂年會主辦權，超過17支國際管樂團、3000名國際樂手齊聚這個位於北回歸線上的亞熱帶城市，成就了這全台灣、乃至全世界管樂團隊一年一度成果發表的重要舞台，讓嘉義市成為閃耀國際的「管樂之都」。

今年嘉義市國際管樂節即將邁入第28屆，將於12月20日至明年元旦盛大登場，13天的音樂盛典、10支國外團隊、70支以上國內團隊，將帶來100場以上的室內外演出，整座城市將充滿歡欣感人的管樂能量，。

12月的嘉義市不僅有管樂熱鬧非凡，還有深受球迷期待的「第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，也將在12月21日至26日盛大舉行，200多支國內外勁旅將齊聚棒球原鄉嘉義市同場競技，球迷絕不可錯過！其他還有「森活漫遊音樂會」、「黑金段藝術節」、「花海節」、「平安夜踩街報佳音」、「跨年晚會」等諸多活動，邀您一起來「聽管樂，過嘉節」！

張婉芬指出，交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊」補助推出夜市抵用券，嘉義市面積不大，但文化路夜市抵用券回收排名高居全國第三，顯見嘉義市深受全國各地民眾喜愛，是旅遊的人氣好所在，文化路夜市有各種魯味、飲料、甜點和特色美食，可以「吃飽」，可以「吃巧」，歡迎大家來嘉，聽管樂、看棒球、吃美食，享受幸福的悠閒時光。

►我沒有遲到，是時間遲到了！