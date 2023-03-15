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保利香港春拍　聚焦億級拍品台北預展搶先看！各界藏家急朝聖

▲▼保利香港拍賣品台北搶先看！港幣8800萬帝王綠翡翠手鐲、奈良美智、草間彌生、百萬凱莉包…各界藏家急朝聖。（圖／業者提供）

▲保利香港拍賣將在3/18~19舉辦春拍台北預展，估價高達港幣8,800萬的「靈瑞玉環」最受矚目。（圖／保利香港提供，下同）

消費中心／綜合報導

時值「香港藝術月」，保利香港將於4/1~6於香港君悅酒店舉辦2023春季拍賣，並提前於3/18~19在微風南山藝文展演中心舉行台北預展，搶先曝光一系列多元化、具承傳價值及投資潛力的稀有藝術臻品，其中以高估價達港幣8,800萬起的「翠蘊琛寶 靈瑞玉環」天然帝王綠翡翠手鐲最受矚目。豐富展品包含奈良美智、草間彌生的經典藝術作品，同時也有現當代藝術、中國古董珍玩、中國書畫、珠寶鐘錶、精品手袋及潮玩等頂級藝術品，吸引各界藏家爭相朝聖，也為疫後難得舉辦的拍賣會高調暖場。

估價高達港幣8,800萬帝王綠翡翠手鐲、23克拉皇家藍寶、名貴鐘錶　閃耀全台！

▲▼保利香港拍賣品台北搶先看！港幣5800萬帝王綠翡翠手鐲、奈良美智、草間彌生、百萬凱莉包…各界藏家急朝聖。（圖／業者提供）

▲梵克雅寶設計23.49克拉緬甸「皇家藍」藍寶石配鑽石戒指(估價：港幣780萬至1200萬元)及Jacob&Co. 18K白金鑲方型藍寶石陀飛輪腕錶(估價：港幣200萬至300萬元)。

保利香港在本次台北預展隆重呈獻翠蘊琛寶「靈瑞玉環」－天然帝王綠翡翠手鐲，價格高達港幣8,800萬元為全場最高估價拍品，絕對是此次春季拍賣預展必看指標。這枚手鐲為珍貴的老坑種翡翠，其色澤自然濃郁溫潤且質地細膩，翡翠內部的天然紋理賦予其獨一無二的生命印記，為手鐲增添了自然原始的美感，濃濃的綠意，宛如一波碧水環繞於腕間，彰顯高貴典雅。

台北專場更為珠寶名錶迷們帶來豐盈圓潤、福氣滿滿的「聚寶納福」天然翡翠配鑽石掛墜項鏈、梵克雅寶設計23.49克拉緬甸「皇家藍」藍寶石配鑽石戒指，也有市面罕見的Jacob&Co. 18K白金鑲方型藍寶石陀飛輪腕錶及Richard Mille以18K紅金肽金屬自動上弦腕錶搭載動力儲存及日曆的RM030先鋒名錶等，閃耀春拍全場。

從奈良美智、草間彌生到民國老油畫　現當代藝術迷必看

▲▼保利香港拍賣品台北搶先看！港幣5800萬帝王綠翡翠手鐲、奈良美智、草間彌生、百萬凱莉包…各界藏家急朝聖。（圖／業者提供）

▲現當代藝術專場以奈良美智唯一音樂家命名畫作《Acid M. J.》(估價：港幣3400萬至4400萬元)及草間彌生罕見的大尺幅紅色《南瓜》受關注(估價：港幣2500至3500萬元)。

現當代藝術專場將由最具影響力的日本藝術先鋒奈良美智領軍，隆重呈獻藝術家向流行天王麥可・傑克森致敬的知名畫作《Acid M. J.》，此為奈良美智唯一明確以音樂家命名的壓克力畫布作品，不僅描繪流行音樂天王的內心世界，也濃縮了創作者自己的生命精隨，意義非凡；另有草間彌生罕見的大尺幅紅色《南瓜》、稀有的金銀《無限之網》閃亮呈現了草間彌生最具代表性的作品，以及奈良美智首個以玻璃纖維（FRP）製作的小女孩雕塑藝術《茶杯小孩》及日本當代女性藝術家六角彩子《小女孩與動物》等作品一同亮相，集結最強日本當代陣容。

此外，專場亦將呈現難得一見的民國老油畫專輯，呈現半世紀前的中原山川風貌，另有大尺幅劉國松水墨與稀有的袁旃作品，展現百年亞洲藝術史的精彩風貌。

網羅世界各地中國古董珍玩　連骨董藏家也驚嘆

▲▼保利香港拍賣品台北搶先看！港幣5800萬帝王綠翡翠手鐲、奈良美智、草間彌生、百萬凱莉包…各界藏家急朝聖。（圖／業者提供）

▲以明成化「青花仕女琴棋書畫圖碗」(估價：港幣1200萬至1500萬元)及商晚期至西周早期的「青銅亞龔父尊」起標價皆超過千萬港幣(估價：港幣1200萬至1500萬元)。

本次春季拍賣，保利香港也精心遴選共200件中國古董珍玩拍品，其中，以明成化「青花仕女琴棋書畫圖碗」及商晚期至西周早期的「青銅亞龔父尊」尤為亮眼，兩項精緻工藝作品極富歷史意義，起標價皆超過千萬港幣。

吳冠中《高樹雪山》領銜 張大千、徐悲鴻經典作品雲集

▲▼保利香港拍賣品台北搶先看！港幣5800萬帝王綠翡翠手鐲、奈良美智、草間彌生、百萬凱莉包…各界藏家急朝聖。（圖／業者提供）

▲吳冠中八十年代力作《高樹雪山》(估價：港幣350萬至700萬元)。

而書畫作品雲集香港、台灣、北美、東南亞、澳洲等地精品佳作，其中以吳冠中八十年代力作《高樹雪山》拍品備受矚目，同時精彩紛呈數件大眾熟知的徐悲鴻及張大千等名家作品，展品不僅涵蓋畫家不同創作主題及時期風格，且饒富時代意象，相當值得書畫迷及藏家關注。

KAWS潮玩作品、愛馬仕凱莉包、時尚潮人爭相朝聖

▲▼保利香港拍賣品台北搶先看！港幣5800萬帝王綠翡翠手鐲、奈良美智、草間彌生、百萬凱莉包…各界藏家急朝聖。（圖／業者提供）

▲近年來精品漲不停，極稀有的藝術珍品愛馬仕，最終落槌價連時尚圈也高度關注。

本季拍品也涵蓋了時尚圈及潮流藝術家作品，呈獻超過140件來自世界各地的珍罕臻品手袋及藝術潮玩，其中最引人注目的是備受寵愛的限量版迷你PICNIC KELLY及KELLYDOLE PICTO包等，不僅珍稀性狂吸各界目光，在近期精品漲幅動能強勁的話題烘托下，最終落槌結果究竟如何，也格外吸引時尚圈關注。

同時也展出近年潮流界相當火紅的藝術家KAWS及BANKSY的潮玩作品，無論是藝術融入到日常生活，或值得傳承後世的藝術精品均在台北預展一次展演，令人大飽眼福，預計為藏家增添更多的收藏樂趣與新鮮感。

保利香港致力位海內外藏家提供拍賣、私人洽購、免費估值諮詢等服務，是香港最具活力的拍賣行之一，截至2022年，保利香港累積成交總金額高達港幣17億元，並成功誕生一件「億級」拍品及19件破千萬之拍品。保利香港拍賣董事總經理張益修（Alex Chang）表示，「保利香港將秉承創新、承傳精神，竭誠搜羅最具投資潛力的亞洲及西方藝術品，衷心感謝藏家朋友們一路同行，將不遺餘力向國際市場展示實力」。

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