百萬粉網紅「3年騎行環遊」6塊肌鮮肉大崩壞…秒變中年禿頭大叔！

記者鄭思楠／綜合報導

抖音一名擁有逾109萬粉絲的網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」，是一名2019年7月起騎單車遊中國的男子，最近他騎單車到香港，表示在香港的第五天，單車被偷走，成為媒體關注熱點。自稱是90後（1990年-1999年之間出生）的他，被網友質疑年齡。近日他3年前出發時小鮮肉照曝光，高顏值震驚網友。

▲網紅「潮汕阿秋」前後差很大。（圖／翻攝自影片）

近日，「潮汕阿秋」騎單車到香港，沒想到在去香港的第5天，單車卻在旺角被偷。他於抖音發布影片激動表示，「走中國3年多，走了32個省份一直好好的，沒想到單車在香港出現意外了。」影片顯示，小偷把鎖剪掉，將車整輛偷走，現場只剩下一個被剪的鎖頭。

新聞曝光後，在香港引起熱議。11日，港警拘捕一名本地男子涉盜竊罪，警方正追查單車去向。「潮汕阿秋」得知警方逮捕嫌犯後表示，「感謝香港旺角員警的認真與高效率努力的幫我找單車。」

據悉，「潮汕阿秋」2019年7月1日從廣東潮汕出發，之後騎行到包括福建、上海、江蘇、北京、天津、遼寧、內蒙古、山西、河南、安徽、廣東、海南、廣西、四川、西藏、新疆、寧夏、陝西、湖北等地，分享壯麗景色和風土人情，在抖音有109萬名粉絲追蹤。

▲該網紅近日騎行到香港，單車被偷。（圖／翻攝自影片）

該網紅在3年多的長途跋涉，歷盡艱辛，皮膚曬得黝黑。在分享的影片中，他也不顧外表，經常在影片中擠著抬頭紋自嘲。他曾自述，因為手頭緊張，單車旅程中都選擇在戶外露營，一個多星期才去住旅館洗澡。其中在黑龍江的一個月，正值寒冬每天氣溫零下20℃至30℃，艱辛程度可見一斑。

自稱是90後的他，就被大批網友質疑年齡，笑稱他像「50後」大叔，令「潮汕阿秋」不得不出示證件力證自己是真真正正的90後，1992年出生的他目前31歲。

翻查「潮汕阿秋」的抖音發現，他2019年時曾是一名擁有腹肌、一臉白淨的小鮮肉。不少網友看完前後對比圖，笑稱要做足防曬，「論防曬的重要性！」