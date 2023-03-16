回收伯露宿垃圾堆　一查竟是股神「擁3棟房產」身家破5千萬

▲回收翁露宿行人隧道，真實身分竟是千萬富翁，在香港有3筆房產。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

香港節目《東張西望》近日採訪了一位長期露宿在大角咀行人隧道的趙姓老伯，發現他其實並不是真的無家可歸，甚至名下有3間房子、手上的股票股息一度收入年破百萬，他卻寧願露宿在住宅附近的隧道中，平日沒事情就到處撿拾東西帶回隧道堆積，導致隧道空間越來越窄且瀰漫臭味，引起民眾投訴。

《東張西望》節目近日收到投訴，大角咀櫻桃大廈出現一間垃圾屋，實際前往垃圾屋後，發現大門雖然掛有鐵鍊，其實虛掩著沒上鎖，屋內放滿堆積如山的雜物垃圾，門縫中不斷傳出惡臭，時不時還有蟑螂、老鼠爬過。附近鄰居透露，垃圾屋的主人就是趙伯伯，平常露宿在大廈旁行人隧道，偶爾才會回到屋子。

節目組前往行人隧道尋找，發現隧道有一半的空間被雜物垃圾佔據，空間中瀰漫著濃濃臭味，仔細搜尋後才在雜物堆中發現趙伯伯的身影。趙伯伯表示，他露宿在行人隧道已1年多了，平日會四處撿拾回收，帶回到隧道中堆積，原因是他曾4次被人偷走電話，才決定囤積雜物垃圾，防止小偷再次找上來偷東西，就算要偷也找不到貴重物品放在哪。

▲趙伯伯平常會四處撿拾回收，帶回行人隧道內囤放。（圖／取自免費圖庫pixabay）

趙伯伯透露，他的名下其實有3間房子，分別在大角咀、何文田及沙田，預估市值接近1500萬港幣（約新台幣5849萬元），但3間全部都被他堆滿了雜物，導致一直沒有辦法賣出去，除了房地產外，他也相當擅長投資股票，每年股息收入經常能賺到50萬港幣（約新台幣194萬元）以上。

既然股息一年賺超過50萬港幣，為什麼如今會露宿行人隧道。趙伯伯解釋，他的股票都是用母親的帳戶買賣的，母親去世後，妹妹繼承母親的帳戶，轉走了所有股票，所以他現在1分錢都沒有，加上房子都被他堆滿雜物，才決定露宿行人隧道。

節目主持人詢問趙伯伯的家人狀況時。趙伯伯意有所指地說，「可以說有、可以說沒有」，原來他已經結婚且有一個兒子，認為老婆和兒子都對不起他，老婆30年前帶著兒子移民美國，至今都沒有再聯繫他，而兒子長大後在美國當藥劑師，也一直避開他不願聯繫，語氣中能明顯感受到他對於人生似乎已沒有太大的期待。