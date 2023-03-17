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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德出戰／黨主席三把火不怕得罪人　善霸性格剛烈也執拗

▲副總統賴清德出席潘孟安新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

剛強、執拗、記憶力極好，一直是政媒圈對兼任民進黨主席的副總統賴清德的印象。談起賴清德的政治性格，大多會提到他台南市長任內的「李全教案」，而近期他更展現雷厲風行的強硬作風，在不怕得罪黨內派系下，處理學倫事件、黨內黑道、黑金等問題，黨內多認為他是個擇善固執、堅持大是大非的「善霸」，也認為他人如其名，不僅水清無魚，也富有道德感。

賴清德出生在礦工家庭，父親在他兩歲時遭逢礦災驟逝，全家靠著媽媽獨立養活一家6個孩子。身為家中最小的賴清德，從小成績就很優異，一路從建中畢業，考取台大復健醫學系、成功大學學士後醫學系，隨後更赴美攻讀哈佛大學公共衛生碩士，是台灣少見兼具第三醫學復健、第二醫學醫療和第一醫學公共衛生專長的醫師。

1994年，賴清德擔任成大醫院總醫師，當時台灣正在進行第一次省長民選，他也擔任民進黨省長候選人陳定南的台南醫師後援會會長，這也是他開始涉入公共事務的契機；在1996年時，台海飛彈危機之際，賴清德毅然決然「棄醫從政」，在台南市以第一高票當選國大代表。

賴清德的政治性格被外人所知，大概從他擔任台南市長開始，尤其2014年以台南選舉史上最高得票率72.9%競選連任後。當時，新一屆台南市議會正副議長選舉，57席市議員中，民進黨擁有29席過半席次，賴清德本來預期可以全面執政，結果有黨籍議員跑票，這讓國民黨籍的李全教順利當選議長；不過，民進黨隨即展開攻勢，質疑李全教賄選，賴清德也強力批評部分綠營黨員接受賄賂。

2015年初，台南市議會召開第一次臨時會，賴清德以「抗議賄選」為由，不願意進入議會，而全體市府官員、民進黨市議員也全數缺席，隨即掀起國民黨、無黨籍市議員的不滿，砲轟賴清德藐視議會，身為議長的李全教也批評他是「民主笑話」。

綠營人士說，當時賴清德「不進議會」的態度極為堅定，從年初一直到4月，李全教都被起訴了，外界開始有一些聲音認為，事件已經進入司法程序了，就讓司法回歸司法，政治就歸政治，連綠營自家的市議員也私下認為，賴清德本於職責，應該要進入議會備詢，不可以迴避監督。

這位人士表示，賴清德很堅持，說什麼都要頂住外界的批評，一直到同年的6月份，他的態度才稍有軟化，但還是開出條件，要求李全教應該要向社會大眾道歉，且承諾不再干預司法審判，他才願意進入議會；7月份，台南市議會進行市政總質詢，賴清德跟市府一級主管全數缺席，寫下我國地方自治史上的首例。

除了李全教案，把時序拉近至民進黨2022九合一大選潰敗，賴清德接掌主席後，更是展現其雷厲風行的政治性格，可謂是「黨主席三把火」。首先，他在黨內派系壓力下，強硬處理學倫案、黑道問題，不怕得罪前桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅，以及「英系」要角、總統府國策顧問黃承國等人，目的無非是盡快清理2022敗選的戰場。

另外，賴清德也強硬處理「黑金」問題，即便是回到自己的大本營台南，依然展現強硬作風。回顧今年1月份，啟動下鄉座談期間，當場要求現任台南市長黃偉哲、6名立委及在場所有議員全數起身，並帶領大家深深鞠躬，向台南市民說抱歉。他當時表示，敬請檢調單位，對於有問題的人事，該查就查、該辦就辦， 如果有證據該關就關，一連串發言接連獲得在座黨員、市民的熱情掌聲。

▼副總統賴清德。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

▲▼賴清德及蘇貞昌出席「秉友會」聯誼活動。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

對於賴清德的政治性格，台南地方人士說，光是上述幾件事，就足以彰顯賴清德的政治性格，是個擇善固執的人，他的個性剛烈、執拗，說好聽是抗志不屈、有自己堅持的大是大非，或許是一種「善霸」。

地方人士說，也有人這樣形容賴清德，說他「人如其名」，名字中有「清」、「德」二字，清字代表著「水清無魚」，而德字代表著他內心的道德感與使命。

這位人士表示，賴清德的道德感可以用一個故事來彰顯，在2004年的時候，他曾因為在馬路的單行道上勸年輕人不要逆向行駛，卻被三位小混混圍毆追打。

南部地方人士說，總體而言，賴清德只要決定的事情，就會踩穩立場，且不太容易再撼動他，他也不會輕易退讓，這樣的性格在政治上難免會為他帶來傷害，好比南鐵案，自救會本來期待舉行聽證會，但一直得不到他的同意，多少會被批評，不過這本來就是政治人物都要面對的課題，但從另一個層面來看，或許也可以說是有魄力的領導人。

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