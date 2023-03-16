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防空避難設施標示更新　台東成功警方加強宣導

▲防空避難設施標示更新。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲防空避難設施標示更新。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為配合警政署更新防空避難設施標示規劃，台東縣警察局成功分局員警日前利用轄區社區治安會議，向參與民眾宣導新式防空避難設施標示，另向民眾宣導可下載「警政服務APP」，或到台東縣警察局的「防空疏散避難專區」查閱相關資訊。

宣導警員張勝峯指出，台東縣警察局將配合警政署規劃，更新施轄內既有黃色防空避難設備標誌牌，取而代之為A4大小白底貼紙或壓克力板，上面繪製防空避難icon、防空避難中英文標示及紅色方向指引，能讓一般大眾能更容易了解標示意義。另外成功鎮、東河鄉及長濱鄉縣市共有10處防空避難設施，總容納人數達3千多人，民眾可下載「警政服務APP」，或到警政署民防指揮管制所或台東警察局的「防空疏散避難專區」查詢，掌握離家最近的防空避難處地點。

成功警察分局表示，民眾平時可先行查詢住(居)所附近防空避難處地點，手機截圖下載相關資訊，並儲存於手機內備用，或利用Google離線地圖標示活動範圍內之防空避難處所，預先儲存，以便於網路斷線時查閱；在遇戰時或戰爭將發生時，可搭配預行儲存之資訊，並依建築物防空避難設施標示指引，或聽從軍、憲、警及民防人員引導，進入防空避難處所避難，以確保己身生命安全。

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