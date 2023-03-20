全聯開賣「60元幸福餐盒」！古早味里肌+3種蔬菜CP值爆表

▲全聯3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯配合與支持農委會政策，今（3/20）起開賣「60元幸福餐盒」，不僅穩定價格給予農友最有力的支持，也為消費者省荷包。嚴選台灣國產優質里肌肉，搭配3樣蔬菜、豆包等配菜，CP值爆表。首波於台北45間門市販售；後續每週將陸續增加數量至8萬個供應全台220家門市。

▲全聯「60元幸福餐盒」後續每週將陸續增加數量至8萬個，供應全台220家門市。（圖／業者提供）



全聯美味堂攜手農委會推出「60元幸福餐盒」，嚴選台灣國產優質里肌肉，經真空滾柔長時間醃漬入味，香酥油炸後再進行古早味滷湯滷製，並搭配3樣蔬菜、豆包等配菜，每個月都會順應時節更換菜色。

▲「60元幸福餐盒」嚴選台灣國產優質里肌肉，經真空滾柔長時間醃漬入味，香酥油炸後再進行古早味滷湯滷製，並搭配3樣蔬菜、豆包等配菜。

目前「60元幸福餐盒」首年合作將供應250萬個，首波在台北45家門市販售，每週共7500個；後續每週將陸續增加數量至8萬個，供應全台220家門市，希望全台灣民眾都能吃到CP值爆表的平價好滋味，餐餐營養均衡又省下荷包。

▲全聯美味堂也同步推出「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味的熱便當，售價89元。



除了60元餐盒，全聯美味堂也同步推出「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味的熱便當，以安心、美味、便利為特色，讓消費者不需費時自煮就能輕鬆品嚐佳餚。嚴選食材由中央工廠每日新鮮現做，包含優質一等米、有機高山蔬菜與台灣優質排骨、雞腿等，餐餐溫暖直送門市，每個售價僅89元，已成為許多消費者心中最愛省錢餐食選項之一。

▲家樂福也開賣60元平價炸排骨便當。

另外，家樂福也響應農委會政策推出「60元炸排骨平價幸福餐盒」，嚴選台灣國產認證在地豬肉，搭配高麗菜、當季蔬菜、非基改豆皮，CP值超高還兼具支持生態永續發展。即日起至5月20日於全台64間量販店（中平／虎尾店無販售）限時開賣，每日中午11點30分準時上架，每周限量8000份。