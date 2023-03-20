　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯開賣「60元幸福餐盒」！古早味里肌+3種蔬菜CP值爆表

▲▼全聯3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。（圖／業者提供）

▲全聯3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯配合與支持農委會政策，今（3/20）起開賣「60元幸福餐盒」，不僅穩定價格給予農友最有力的支持，也為消費者省荷包。嚴選台灣國產優質里肌肉，搭配3樣蔬菜、豆包等配菜，CP值爆表。首波於台北45間門市販售；後續每週將陸續增加數量至8萬個供應全台220家門市。

▲▼全聯3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。（圖／業者提供）

▲全聯「60元幸福餐盒」後續每週將陸續增加數量至8萬個，供應全台220家門市。（圖／業者提供）

全聯美味堂攜手農委會推出「60元幸福餐盒」，嚴選台灣國產優質里肌肉，經真空滾柔長時間醃漬入味，香酥油炸後再進行古早味滷湯滷製，並搭配3樣蔬菜、豆包等配菜，每個月都會順應時節更換菜色。

▲▼全聯3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。（圖／業者提供）

▲「60元幸福餐盒」嚴選台灣國產優質里肌肉，經真空滾柔長時間醃漬入味，香酥油炸後再進行古早味滷湯滷製，並搭配3樣蔬菜、豆包等配菜。

目前「60元幸福餐盒」首年合作將供應250萬個，首波在台北45家門市販售，每週共7500個；後續每週將陸續增加數量至8萬個，供應全台220家門市，希望全台灣民眾都能吃到CP值爆表的平價好滋味，餐餐營養均衡又省下荷包。

▲▼全聯3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。（圖／業者提供）

▲全聯美味堂也同步推出「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味的熱便當，售價89元。

除了60元餐盒，全聯美味堂也同步推出「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味的熱便當，以安心、美味、便利為特色，讓消費者不需費時自煮就能輕鬆品嚐佳餚。嚴選食材由中央工廠每日新鮮現做，包含優質一等米、有機高山蔬菜與台灣優質排骨、雞腿等，餐餐溫暖直送門市，每個售價僅89元，已成為許多消費者心中最愛省錢餐食選項之一。

▲家樂福也開賣60元平價炸排骨便當。

另外，家樂福也響應農委會政策推出「60元炸排骨平價幸福餐盒」，嚴選台灣國產認證在地豬肉，搭配高麗菜、當季蔬菜、非基改豆皮，CP值超高還兼具支持生態永續發展。即日起至5月20日於全台64間量販店（中平／虎尾店無販售）限時開賣，每日中午11點30分準時上架，每周限量8000份。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／蔡適應宣布不選2024立委！　博士學位有望恢復
警官新婚1年辦公室看A片！慘遭拔官　基層開戰吵翻
傳奇殞落！獅王小巴布「1對3」戰死　7年統治被推翻
哪個白癡把他排第9棒？　2天轟3支全壘打
朱海君突被換角！　Nono動怒：欺負我們沒朋友
啦啦隊女神Yuri買到BLACKPINK假票哭了！　崩潰呆站
人妻吃喜酒「想包3600」　網見1關鍵搖頭：會被記仇一輩子

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大雙拼格局彈性規劃　打造享受人生下半場的「優雅樂齡宅」　

全聯開賣「60元幸福餐盒」！古早味里肌+3種蔬菜CP值爆表

加碼了！　限量500個「60元烤鯖魚便當」3賣場門市限定吃

「普發6000元」超商加碼買1送1！補班小確幸連續3天加1元多1杯

哪家會員權益這麼好康？超完美攻略小編雅憶通通報乎你知

口味任選！　速食店「炸雞桶+大披薩下殺73折吃」只有12天

今天衝了！賣場「60元超佛炸排骨便當」開賣時間曝　每天限量搶

補班周不憂鬱！　超商「單品美式、玉米濃湯買1送1」爽喝4天

身體不能缺好油！選擇好吸收的成分外食族也可以輕鬆攝取

超商「4款義大利麵新品」來了！烤雞＋起司鋪滿麵上　配飲料省10元

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

大雙拼格局彈性規劃　打造享受人生下半場的「優雅樂齡宅」　

全聯開賣「60元幸福餐盒」！古早味里肌+3種蔬菜CP值爆表

加碼了！　限量500個「60元烤鯖魚便當」3賣場門市限定吃

「普發6000元」超商加碼買1送1！補班小確幸連續3天加1元多1杯

哪家會員權益這麼好康？超完美攻略小編雅憶通通報乎你知

口味任選！　速食店「炸雞桶+大披薩下殺73折吃」只有12天

今天衝了！賣場「60元超佛炸排骨便當」開賣時間曝　每天限量搶

補班周不憂鬱！　超商「單品美式、玉米濃湯買1送1」爽喝4天

身體不能缺好油！選擇好吸收的成分外食族也可以輕鬆攝取

超商「4款義大利麵新品」來了！烤雞＋起司鋪滿麵上　配飲料省10元

陳勢安上空洩「狂暴巨肌」！　當眾脫光更衣...台下一看全瘋了

馬英九赴陸影響2024選情？　藍委信心喊：就算有也是「正面影響」

9年前就想奪取烏克蘭　普丁認了當年狀況：武器沒準備好

母女熟睡突遭「熱水淋頭」　狠父懷疑「綠光罩頂」下狠手

【廣編】NEXON全新MMORPG《HIT2》　4／18展開事前預約

快訊／將補正博士論文　蔡適應宣布不選2024基隆立委

獨／400萬賓士E350停路邊挨撞　200萬凌志男「以為撞花盆」肇逃

8年前「下雨地震說」遭酸爆　炎亞綸高EQ自嘲回應酸民！

馬英九赴陸12天　張麗善：以文化教育為目標，不用過多政治解讀

辦公室看A片丟官的督察又遭爆料　彰化基層警PO文「被黑箱」

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

消費熱門新聞

超商最新「可可脆皮香草雪糕」14元開吃

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

外食族也可以輕鬆攝取好油

速食店炸雞桶+大披薩下殺73折吃！

超商4款隱藏版人氣抹茶甜點來了

超商單品美式、玉米濃湯買1送1爽喝4天

賣場60元炸排骨便當今天11點半開賣

超商義大利麵新品有烤雞＋起司太欠吃

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了

全聯開賣「60元幸福餐盒」CP值爆表

超商最新「厚菠蘿麵包」有3種口味

補班日能量補給建議！

賣場開賣超佛60元排骨便當！

速食店「炸雞買1送6」爽吃1個月

更多熱門

相關新聞

60元烤鯖魚便當3賣場門市限定吃

60元烤鯖魚便當3賣場門市限定吃

CP值爆表60元便當加碼了！今（20）日有賣場開賣超佛「60元炸排骨便當」，不僅吃得到2樣配菜、豆皮、蛋，搭配比臉大的炸排骨，滿足爆表又超划算，於全台64間店限時限量開賣，稍早業者宣布本周於北部3門市再加碼推「60元烤鯖魚便當」，限量500個，每日售完為止。

為民眾省荷包　農委會推「60元幸福餐盒」全聯、家樂福今起開賣　

為民眾省荷包　農委會推「60元幸福餐盒」全聯、家樂福今起開賣　

賣場60元炸排骨便當今天11點半開賣

賣場60元炸排骨便當今天11點半開賣

即／高雄愛河驚傳落水　男子命危送醫搶救

即／高雄愛河驚傳落水　男子命危送醫搶救

賣場開賣超佛60元排骨便當！

賣場開賣超佛60元排骨便當！

關鍵字：

平價餐盒幸福餐盒60元便當全聯家樂福

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

崔咪老公道歉了！

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面