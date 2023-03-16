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快訊／疫情連6周降！本土+8855、增37死　2歲童MIS-C心包膜積水

▲▼3/9中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情續降！中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增8855例本土病例及207例境外移入，確診個案中新增37例死亡。今日本土病例比起上周四相比降幅達5.8%；另單周本土病例總數已經連續6周呈現下降。

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內上周(3/10-3/16)平均每日新增8,959例COVID-19確定病例，其中為8,804例本土個案及155例境外移入；另上周平均每日新增研判41例死亡。較前一周均呈下降趨勢。另新增檢出65例Omicron亞型變異株確定病例，分別為39例本土個案及26例境外移入。

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指揮中心表示，各縣市上周本土病例平均每日新增為：新北市(1,703例)，臺中市(1,072例)，高雄市(1,046例)，桃園市(953例)，臺北市(794例)，臺南市(749例)，彰化縣(359例)，新竹縣(266例)，屏東縣(241例)，苗栗縣(227例)，新竹市(227例)，宜蘭縣(194例)，雲林縣(181例)，基隆市(164例)，南投縣(148例)，嘉義縣(140例)，花蓮縣(123例)，嘉義市(98例)，臺東縣(63例)，金門縣(35例)，澎湖縣(20例)，連江縣(1例)。另上周死亡個案中，95%具慢性病史、66%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計10,206,482例確診、18,656例死亡。

▲▼3/16本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

另外新增一起兒童MIS-C重症，個案為2歲男童，沒有接種新冠疫苗，1/31曾確診新冠，2/23開始間歇性發燒，2/26出現全身皮疹、草莓舌、紅眼、腹瀉，當天到急診懷疑MIS-C住院，心臟超音波顯示輕微心包膜積水，接受免疫球蛋白等藥物治療後病況好轉，3/6出院。

今日公布兒童重症共314例，包括：MIS-C 205例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)34例、哮吼14例、家中死亡(含到院前死亡)11例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計公布兒童死亡45例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)11例、肺炎(含細支氣管炎)10例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起等)2例。

指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數緩降，呼籲長者等重症高風險族群接種次世代疫苗和完成基礎劑與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

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