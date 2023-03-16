首度爆2例「本土XBB.1.5」都是重複感染　BA.2.75仍是主流病毒株

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例XBB.1.5本土個案，個案為10多歲青少女和50歲女性，都屬於重複感染個案。但目前整體來看，BA2.75仍然是本土主流病毒株，雖然陸續檢出XBB等變異株個案，但看起來對疫情影響不明顯。

今天新增2例XBB本土個案為中部10多歲青少女和北部50多歲女性，2人都是輕症重複感染，分別2月下旬、3月初第二次感染確診，定序為XBB.1.5，目前都是輕症。

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指揮中心發言人羅一鈞表示，全球在去年10月首度檢出XBB，因為傳播力高，已經是全球最流行的病毒株，占32%，第二名是BQ.1，占比為20%。

不過羅一鈞直言，經過歐美觀察，該病毒株並沒有提高疾病嚴重度和致死率，且根據美國CDC最新研究，BA.5次世代疫苗對於XBB和XBB.1.5輕症保護力可達50%，對於重症、住院、死亡有保護效果。羅一鈞強調，國境開放不可能沒有本土，雖然陸續檢出，但對於未來幾周疫情影響不明顯，會繼續監測觀察。

▲XBB.1.5說明。（圖／指揮中心提供）



另外，上周檢出Omicron亞型變異株中，有39例本土個案，分別為30例BA.2.75、4例BQ.1、3例XBB(含2例XBB.1.5)、2例BA.5；26例境外移入為13例XBB(含7例XBB.1.5)、8例BA.2.75、3例BA.5、1例BQ.1、1例BA.2。

目前本土主流病毒株仍為BA.2.75，其餘為BQ.1、XBB及BA.5。WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，指揮中心也將持續密切監測國際間病毒株演變與流行。

▲新興變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）