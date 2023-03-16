　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白宮前顧問澄清「美毀台積電」假消息　綠黨團：遺憾在野黨跟著起舞

▲美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）

▲美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）

記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導指稱，前川普政府的白宮國安顧問布萊恩（Robert O’Brien）表示，萬一中國入侵台灣，美國將會摧毀台灣高精密的半導體設施。而歐布萊恩15日受訪時指出，這是中共的宣傳與假訊息。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬16日表示，包含在國際上被分化、假消息等，美國都看得很清楚，遺憾在野黨委員跟著假消息起舞。

根據部分與特定媒體報導指稱，歐布萊恩在紐約智庫蘇凡中心主辦的全球安全論壇上表示，如果中國大陸控制這些工廠，中國將成為像「矽晶片的新OPEC（石油輸出國家組織）」，得以控制全世界經濟，而美國及其盟友絕不會讓這些工廠落入中國之手。

跟歐布萊恩在論壇對話的新媒體公司《Semafor》創始總編輯克萊門斯（Steve Clemons）表示，歐布萊恩講得這麼直白，令他感到震驚，他也許知道，如果美國和盟友阻止不了中國佔領台灣，可能有某種「終結台積電」的行動計畫。

歐布萊恩15日接受媒體訪問時駁斥，強調會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，美國致力於確保台灣自由民主。他說，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

對此，鄭運鵬表示，美國共和黨和民主黨，不管在政府部門、參眾兩院或是民間單位，對台灣支持方向一致，有政府經驗官員對台灣支持，包含在國際上被分化、假消息等，他們都看在眼裡，摧毀台積電不會是台灣或美國的本意，他們會希望台積電跟全球產業鏈更緊密結合，讓他們放心不會有木馬程式或是中國、俄羅斯間諜系統。

鄭運鵬指出，台積電可以讓人放心，對中國來說，把台積電市占率或信用度降低，讓大家以為美國要摧毀台積電，這當然符合中國利益、一舉兩得，不只摧毀台灣主導地位還要拉下台積電，美國看的很清楚。只是國會在野黨委員跟著起舞，這點令人遺憾，美國在台灣產業、國防安全、區域合作都對台灣是很正面的幫助。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
名導爆當爸！　牽小30歲小三「挺孕肚」被拍
快訊／12:28規模4.1地震！　最大震度4級
獨／等不到3歲生日！　罕病兒謙謙走了
16歲少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、駕駛不起訴
快訊／台中商辦大樓墜26樓！　29歲女當場死亡
LIVE／領6千全攻略一次看　母子街頭罰跪內幕！催淚背景曝光
ATM直接領6000！　要「認1貼紙+準備3東西」
快訊／6000怎領？　「登記入帳」4步驟一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

議員爆「都更蟑螂」誘導居民簽同意書　竟是新北人員「撈過界」

普發6000估6個月內發完　10到12月出生嬰幼兒隔年郵局領

外交部領務局：3月22日起　辦護照網路預約名額增至2千人

訪美前夕遭僑界嗆拒接待　柯文哲要改了！不用「強國等距」字眼

民進黨組專案小組替賴清德闢謠　時力：請同標準處理林靜儀、王浩宇

藍選策會納傅崐萁、李全教　黃國昌嘆悲哀：朱立倫有資格「反黑金」？

批中央效能差、沒長期規劃才缺蛋　柯文哲：每次都只用補助撒幣

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

議員爆「都更蟑螂」誘導居民簽同意書　竟是新北人員「撈過界」

普發6000估6個月內發完　10到12月出生嬰幼兒隔年郵局領

外交部領務局：3月22日起　辦護照網路預約名額增至2千人

訪美前夕遭僑界嗆拒接待　柯文哲要改了！不用「強國等距」字眼

民進黨組專案小組替賴清德闢謠　時力：請同標準處理林靜儀、王浩宇

藍選策會納傅崐萁、李全教　黃國昌嘆悲哀：朱立倫有資格「反黑金」？

批中央效能差、沒長期規劃才缺蛋　柯文哲：每次都只用補助撒幣

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送！揭錄影前超糗真相：不知要接什麼

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

星宇航空成為MLB洛杉磯道奇　NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴

男星高雄家「遭竊80萬」監視器揭超扯行竊畫面　傻眼：小偷說我叫他來

張文傑／糾眾鬧事為何遭裁定羈押

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

政治熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

登記6000元！22起日每日兩組

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

4種方式領6000元！　財政部明將公布登記時間、網址

普發6000元登記時間今公布　5發錢管道曝光

「毀台」洩美國真心話　張忠謀去年1句話有玄機

母子街頭被罰下跪舉手　北市出手了

最新民調／賴清德單挑、三腳督都贏　對決「一人」支持度飆到五成

盧秀燕曝張育成小秘密！見他手掌超心疼

想衝ATM直接領6000？　要認1貼紙+準備3東西

更多熱門

相關新聞

台積電1994赴美掛牌秘辛曝光　張忠謀透露：政府當年想立刻賣掉持股

台積電1994赴美掛牌秘辛曝光　張忠謀透露：政府當年想立刻賣掉持股

台積電（2330）創辦人張忠謀今日與《晶片戰爭》作者克里斯‧米勒（Chris Miller）展開世紀對談，張忠謀也透露，當年他回台創辦台積電，其實幕後推手就是李國鼎，張忠謀也笑說，其實這本書很棒，但有小小地方要修正，因為有點過度強調台灣政府的角色，其實當年政府只是投資者，而且還是很不甘願的投資者。

奪回執政權　國民黨須思考六問題

奪回執政權　國民黨須思考六問題

提早領6000元有盼頭？　民進黨團：朝3月底前通過努力

提早領6000元有盼頭？　民進黨團：朝3月底前通過努力

藍選策會納傅崐萁、李全教　綠諷：違法亂紀金權賄報

藍選策會納傅崐萁、李全教　綠諷：違法亂紀金權賄報

林飛帆：國民黨「疑美論」呼應中國　危害區域安全

林飛帆：國民黨「疑美論」呼應中國　危害區域安全

關鍵字：

鄭運鵬台積電台美關係台海局勢布萊恩白宮民進黨

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

登記6000元！22起日每日兩組

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面