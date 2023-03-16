白宮前顧問澄清「美毀台積電」假消息　綠黨團：遺憾在野黨跟著起舞

▲美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）



記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導指稱，前川普政府的白宮國安顧問布萊恩（Robert O’Brien）表示，萬一中國入侵台灣，美國將會摧毀台灣高精密的半導體設施。而歐布萊恩15日受訪時指出，這是中共的宣傳與假訊息。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬16日表示，包含在國際上被分化、假消息等，美國都看得很清楚，遺憾在野黨委員跟著假消息起舞。

根據部分與特定媒體報導指稱，歐布萊恩在紐約智庫蘇凡中心主辦的全球安全論壇上表示，如果中國大陸控制這些工廠，中國將成為像「矽晶片的新OPEC（石油輸出國家組織）」，得以控制全世界經濟，而美國及其盟友絕不會讓這些工廠落入中國之手。

跟歐布萊恩在論壇對話的新媒體公司《Semafor》創始總編輯克萊門斯（Steve Clemons）表示，歐布萊恩講得這麼直白，令他感到震驚，他也許知道，如果美國和盟友阻止不了中國佔領台灣，可能有某種「終結台積電」的行動計畫。

歐布萊恩15日接受媒體訪問時駁斥，強調會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，美國致力於確保台灣自由民主。他說，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

對此，鄭運鵬表示，美國共和黨和民主黨，不管在政府部門、參眾兩院或是民間單位，對台灣支持方向一致，有政府經驗官員對台灣支持，包含在國際上被分化、假消息等，他們都看在眼裡，摧毀台積電不會是台灣或美國的本意，他們會希望台積電跟全球產業鏈更緊密結合，讓他們放心不會有木馬程式或是中國、俄羅斯間諜系統。

鄭運鵬指出，台積電可以讓人放心，對中國來說，把台積電市占率或信用度降低，讓大家以為美國要摧毀台積電，這當然符合中國利益、一舉兩得，不只摧毀台灣主導地位還要拉下台積電，美國看的很清楚。只是國會在野黨委員跟著起舞，這點令人遺憾，美國在台灣產業、國防安全、區域合作都對台灣是很正面的幫助。