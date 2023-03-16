提早領6000元有盼頭？　民進黨團：朝3月底前通過努力

▲財政部16日在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

各界關注普發6000元現金進度，財政部16日在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」。對於普發現金時間點，民進黨團幹事長鄭運鵬16日表示，特別預算通過跟議程都是最快速度，並沒有特別卡住的點，他自己看起來不用到4月，民進黨協商時會朝3月底院會通過預算努力。

立法院長游錫堃今下午將召集朝野協商攸關普發現金6000元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」；財政部預計上午先於行政院會報告「全民共享普發現金規畫」，並對外說明普發現金的領取管道，包含登記入帳、ATM、郵局領現等。

鄭運鵬指出，特別預算通過跟議程都是最快速度，並沒有特別卡住的點，最近外國友邦來訪立法院，院長行程很多，而朝野協商下午會開始，會用最快速度進入院會處理，3800億不只普發現金，還有產業協助、勞健保挹注，現在看起來時程上不受1個月限制，也沒有特別障礙，謝謝在野各黨團協助。

對於普遍預估最快通過時間是4月14日，鄭運鵬指出，他自己看起來不用到4月，下午協商若能在3月底通過院會，民進黨團會朝這方向跟在野黨團溝通。