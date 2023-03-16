二膽兵待3年全掌握！島上僅40人　他曝「1條件換不回台」

記者陳俊宏／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，陸委會證實人已在大陸。國民黨立委陳玉珍表示，陳員目前被安置在廈門「吃好、睡好，非常好」，但不想回來。對此，資深媒體人黃暐瀚說，雖陳員是一名伙房兵，但島上僅40名官兵，「他對二膽島所有的訊息掌握，絕對比你我更深。」他也認為，若陳員想爭取不被送回台灣，「他提供這些訊息的可能性，不是不存在。」

黃暐瀚15日在《57爆新聞》提到，二膽島很小耶，沒有居民，陳員在那邊整整3年，「我的軍官、我的彈藥庫，他會不知道嗎？」

▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）



黃暐瀚指出，「那當然你會說，伙房兵沒有什麼軍事機密，不是機密，而是對二膽島的了解。你會說現在北斗衛星早就照得清清楚楚，那是可以從空中照到地面布置，可是到底彈藥有多少發、什麼時候換防這些細節，這基本上他是可以掌握的。」

黃暐瀚說，雖陳員不是去對岸洩漏軍機，是不想待在台灣才過去，但如果他想要爭取居留在那邊，而不被送回台灣，「他提供這些訊息的可能性，不是不存在。」他也表示，「不認為以現在這狀態，他都已經去了以後，還可以不換防」，若不換防，對解放軍來講可是「全面掌握」二膽島。

▼事發後，上兵家屬趕到二膽島關心。（圖／記者林名揚翻攝）



對於陳員失聯案，國民黨陳玉珍指出，該員現在沒女友，還有一年退伍，失聯當天3/9早上6時初人就不在營區，就在海岸邊了，她透過相關管道，當天早上9時多，人被中國海警救起，目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」，但不想回來。她透過管道詢問，對岸說可探望陳員，近期也會陪家屬走一趟廈門。

相關人士透露，陳員因不明原因，積欠地下錢莊巨額債務，不只欠下4家銀行的30萬，才選擇漂陸，且連陳父都未知詳情。

▲▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

