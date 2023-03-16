外交部領務局：3月22日起　辦護照網路預約名額增至2千人

▲外交部領務局上月申辦護照人潮大排長龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為有效紓解申辦護照的排隊人潮，外交部領事事務局16日公布，將自3月22日起，將現有每天1500個預約名額再擴增至2000個名額，以提高服務量能及品質；另外，領務局位於中央聯合辦公大樓3樓受理民眾臨櫃申辦護照的櫃檯，亦已由10個增加為12個，當能更加有效提升民眾申辦護照的效率。

領務局表示，為因應大量國人申辦護照的需求，已採取一系列的改善措施，包括自2月20日起將網路預約名額從原來的480人增加至1500人；另外，領務局自3月13日起在經濟部標準檢驗局大禮堂啟用申辦護照第二場所，現場新設置有12個護照申辦櫃檯，專門受理網路預約的申請案，不僅大幅減少民眾現場辦理排隊等候的時間，而事先網路預約的民眾，到現場也僅需15至20分鐘即可完成申請程序，便民績效極為顯著。

領務局說明，上述增設場地與受理櫃檯的新措施，因為確實已收到縮短申辦時間的預期效果，普獲民眾好評，現場除有民眾向備極辛勞的領務局基層同仁道謝及加油打氣外，也以投書外交部部長信箱等方式對各項精進作為表達滿意與感謝之意。

領務局表示，值此申辦護照的高峰期，由於申辦護照的民眾人數仍多，領務局再次建議民眾，近期有使用護照需求或出國計畫的民眾，可優先考慮採取上網預約的方式辦理，或是委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件。至於首次辦理護照的民眾，則可到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件，以節省寶貴時間。