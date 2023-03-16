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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「普發6000元」登記時間今公布！　5發錢管道曝光

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

▲全民普發現金6000元。（圖／記者邱顯燁攝）

記者崔子柔／綜合報導

全民關注普發現金新台幣6000元何時實施，財政部今（16）日將在行政院例會報告「全民共享普發現金規劃」，並公布線上登記時間，而目前規劃有5種發放方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放。

財政部預計今上午先於行政院會報告「全民共享普發現金規畫」，並對外說明普發現金的領取管道，立法院長游錫堃下午則將召集朝野協商攸關普發現金6000元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。

▲▼ 郵局ATM,領錢,提款, 。（圖／記者賴文萱攝）

▲郵局ATM領錢。（資料圖／記者賴文萱攝）

「疫後特別預算案」編列新台幣3800億元，將用於全民普發6000元現金、挹注勞健保及台電公司虧損等項目，以議事規則推算，若朝野協商遲無法達成共識，須經冷凍期1個月時程，估可於4月11日完成三讀程序，並於總統公告3天後生效，預計最晚在4月中開始發放現金。

普發6000元能透過登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放5種方式領取，其中登記入帳可最快領到錢，再來是透過ATM領現，至於網路登記的時間將在今日公布，原則上除了四大超商的ATM以外，還有8個公營行庫、部份民營銀行的ATM可以領取。

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