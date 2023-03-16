自小客台86上錯匝道...竟倒退嚕百公尺離開　超離譜影像曝

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，畫面中1部自小客車上了台86快速道路仁德段匝道後，疑似發現上錯匝道，竟「倒退嚕」離開匝道，倒車距離超過100公尺，然後又違規迴轉駛離，路過民眾發現離譜行逕大罵「超級白痴」，並錄影PO網。針對這件離譜違規案，台南市警歸仁分局指出，該車疑因上錯匝道，卻以倒車方式下匝道，已違反道交條例，可罰3-6千元。

▲1部自小客車在台86快速道路仁德段匝道，疑似因為上錯匝道，竟「倒退嚕」百公尺離開匝道。（圖／翻攝自社會事交通版，下同）



歸仁分局副分局長林逸新指出，經查該事件發生在3月15日下午17時，在台86快速道路東向匝道，該自小客車疑因上錯匝道，竟以倒車方式離開匝道，進入平面道路後，迴車往高雄方向行駛，駕駛人行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款規定，可處汽車駕駛人新台幣3千元 至6千元罰金，警方將依法查處。

▲歸仁分局副分局長林逸新表示，駕駛人匝道倒車行為已違反道交條例，可處3-6千元罰金。（圖／記者林悅翻攝）

歸仁分局副分局長林逸新呼籲，用路人在國道或快速道路等如上錯交流道、錯過交流道，都應在下一個交流道下平面道路再迴轉，不可在匝道主線停車、迴車、倒車、橫切車道，以免危害他人行車安全。