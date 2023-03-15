台北母子街頭被罰「下跪舉雙手」　附近居民曝真相：看了心好痛

▲台北一對母子被罰在街頭下跪，讓網友看了好心疼。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一張孩童跪在馬路邊、高舉雙手的處罰照引起網友討論，許多網友針對父母的教育是否適當而大戰。然而，一名住在附近的女網友表示，她過去多次看到這對母子在路邊被爸爸逼著罰跪，「警察也來處理過很多次了⋯但是，情況依舊沒有好轉⋯不知道有沒有相關的社福部門能幫忙她們」。

臉書粉專「汽車專家林大維」14日PO出一張母子跪在路旁、高舉雙手的照片表示，「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣孩子的安全第一啊！」由於照片拍攝背面難以認清，許多網友起初認為跪著的是兩名孩童，但事後有網友指證照片中的兩人是一對母子。

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該文吸引破萬網友點讚留言，「大人有自尊，小孩也是有自尊的，要罰家裡面罰，何必要他們跪在外面，這樣只會增加小孩叛逆的速度」、「小時候不教，長大就是出社會讓人家教」、「以後父母老了尿褲子也叫父母馬路罰跪？」「從小就讓孩子的尊嚴被踐踏，等他長大你也要好好想想會怎麼被報答」、「教育有很多方式，用這種羞辱小孩自尊心的方式是最糟糕的方式，要記得你會老他會大，不要以為小孩還小就不會記仇，林北都記得一清二楚」。

也有許多人回憶起童年遭遇說，「看到這張照片，就想起我小時後的尊嚴已經被斬首。過年期間，雙手被爸爸綁在樹上，眾人觀賞。哈哈哈哈哈！爸爸好威風啊！恨」、「小時候常常被吊起來打，教官也直接叫我們趴下打屁股，可能我神經大條，長大後我真的完全不恨，只有感謝」、「我小時候也常被罰跪在電線桿旁邊，全村莊的人經過都會看，我也沒心理不健全」。

▲附近居民認出這對母子。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）



然而，有一名女網友認出這對母子表示，她透過照片的背影認出來是住在她家附近的一家人，跪著的是孩子跟媽媽，「這家人的父親常常喝酒醉就會罰媽媽及小孩罰跪」，「已經看過很多次了，警察也來處理過很多次了⋯但是，情況依舊沒有好轉⋯不知道有沒有相關的社福部門能幫忙她們」。

也有另名網友表示，「爸爸有酗酒問題，媽媽有智力上的問題，也很明顯沒有能力單獨撫養孩子，是很依靠這個爸爸的！每次看到他們兩個小朋友都很心疼很無助，身體常常髒髒的、有時候甚至沒有穿鞋跑來跑去」，「可以看到他們爸爸媽媽是愛他們的，有看到他們對小朋友的照顧，可是方法和環境⋯他們的情況絕對需要外界的介入！這個爸爸喝醉發酒瘋會叫媽媽和小孩去路邊跪著，不久後警察就會來抓走爸爸，小孩和媽媽就跟著離開，然後不久後又會再次發生這種情形⋯很多次了。這兩個小朋友很天真常常臉上掛著笑容，但在這個環境下長大後就不知道會成為什麼樣的人了⋯很想要幫助他們卻很無力啊⋯大家可以一起想看看有什麼辦法」。

▼附近居民感嘆這家人的境遇。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

