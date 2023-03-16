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惡父罰母子「街頭下詭舉雙手」　里長曝家庭狀況：至少已第3次

▲▼台北母子街頭被罰「下跪舉雙手」　附近居民曝真相：看了心好痛。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

▲台北母子街頭被罰「下跪舉雙手」，里長說這次已經是跪第三次。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

記者劉人豪／綜合報導

近日一張母子在馬路邊、高舉雙手的下跪處罰照，引起網友討論，一名住在附近的女網友表示，她過去多次看到這對母子在路邊被爸爸逼著罰跪，警察也來處理過很多次，但情況依舊沒有好轉。《ETtoday新聞雲》詢問當地里長，他指出父親有酗酒習慣，酒後會處罰妻子小孩，據他所知，這對母子已經跪第3次，上次是在去年11月。

臉書粉專「汽車專家林大維」14日PO出一張母子跪在路旁、高舉雙手的照片表示，「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣孩子的安全第一啊！」，有一名女網友認出這對母子表示，她透過照片的背影認出來是住在她家附近的一家人，跪著的是孩子跟媽媽，「這家人的父親常常喝酒醉就會罰媽媽及小孩罰跪」，「已經看過很多次了，警察也來處理過很多次了⋯但是，情況依舊沒有好轉⋯不知道有沒有相關的社福部門能幫忙她們」。

《ETtoday新聞雲》電訪當地里長有關母子下跪一事，他指出是父親有酗酒的習慣，酒後就會對妻子小孩處罰，罰跪的話是偶爾一次，但據他所知這次罰跪是第3次，上次發生在去年11月，都是在同地點罰跪。

里長指出，社會局也都有關心，只要碰到父親都會勸導，並表示這一家人雖不是低收入戶，但都會開清寒證明讓孩子方便在學校申請營養午餐輔助，另外只要里內有任何資源輔助名額，第一時間就會協助他們。

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