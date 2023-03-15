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不滿選策會！鍾沛君辭文傳會副主委　「如何監督民進黨黑金？」

▲▼台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨中常會15日通過「中央選戰策略會報」，由祕書長黃健庭擔任召集人，成員包含曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，結果引發議論。有意參選北市大安區立委的北市議員鍾沛君開出第一槍，宣布即日起辭去國民黨文傳會副主委職務，並質疑「國民黨未來有何面目再批評民進黨黑金？」

國民黨中常會今日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，其成員包含：現任立委傅崐萁、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副祕書長黃敏恭、台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順，部分名單備受爭議。

鍾沛君表示，去年九合一大選，她的主軸是「革新」，不僅監督市政革新，做為從政黨員，她也承諾推動黨務革新。對於國民黨今日提出的「中央選戰策略會報」成員，她不能不站出來發聲。

鍾沛君指出，民進黨台南市正副議長邱莉莉、林志展因涉嫌賄選而遭起訴，國民黨公職民代為此砲轟民進黨黑金，但國民黨主席朱立倫卻提名因賄選而遭判刑定讞的李全教，進入選戰策略會報，操盤台南市立委提名，「試問從此時此刻起，本黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志，又有何面目監督民進黨黑金？」

鍾沛君批評，姑且不論傅崐萁炒股入獄前科，他不僅自己參與提名還角逐提名，大喇喇地「球員兼裁判」，其中的公平性何在？傅崐萁去年在廣播節目中，公開對藍營桃園市長與台南市長提名發表「民調不是唯一考量」的說法；近期又以親朱人士、黨內人士、知情人士等身份，頻頻放話「大局條款、戰力值」等初選機制，「試問黨中央何時要調查，給有意角逐提名的同志們一個交代？」

鍾沛君指出，包括召集人黃健庭在內共10人，清一色60歲以上，還有三位年逾70歲，平均年齡68.2歲。另外，除了傅崐萁是2020年當選的現任立委，李全教在2014年當選台南市議員，其餘成員都已經超過10年以上不曾投入選戰，而曾銘宗則「從未」有選舉經驗。

「黨中央真的要讓眾位屆齡退休的前輩大老們，決定本黨下一個世代，甚至是次兩個世代的未來？年輕人與非藍選民又會如何看待國民黨？」鍾沛君強調，即便人微言輕，但若有話不說就是愧對「革新黨務」職志與承諾；因此，她宣布「即日起，將辭去國民黨文傳會副主委職務。」

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鍾沛君國民黨選策會

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