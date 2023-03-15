涉擦撞啦啦隊女神老父肇逃　BMW女駕駛：有聽到碰撞聲但車身沒晃

記者邱中岳／台北報導

「啦啦隊女神」林艾融的父親14日下午騎車行經中山北路3段時發生車禍，她上網請求網友協助找出肇事逃逸的駕駛，警方15日找到疑似路邊突然起步、擦撞林父機車的ＢＭＷ女駕駛，她表示當時只聽到有碰撞聲，但車身沒有感受晃動，當下不知道發生事故。

▲陳女開車接女兒下課卻肇事逃逸，到案說明表示只聽到車禍聲，車身並沒走感覺搖晃。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，72歲的林姓男子14日下午4時許，騎車行經中山北路3段34號前，因為了閃避前方路邊起步的車輛，整台車往旁邊撞上楊姓運將駕駛的小黃，林父倒地後，機車又與林女的機車發生碰撞。

警方到場後，路邊切出來的汽車早已逃逸無蹤，警方也對林姓騎士等人進行酒測，酒測值為0。警方指出，當時林男倒地後，頭部疑似遭到重創，緊急送往醫院治療，經過診療為顱內出血。

警方表示，因為林姓男子目前仍在醫院觀察，初步僅了解係因閃避路邊突然起步的轎車惹禍，循線找到這輛白色BMW的陳姓女車主，陳女也在15日下午4時許前往北市中山分局交通分隊說明。

陳女指出，當天開車前往北市中山區大同高中接女兒下課，接到女兒後就直接上路準備回家，當時聽見後方有「碰撞聲」，但車身並未搖晃，且車子正在行駛中，並非路邊起步。

林男是林艾融的父親，林艾融曾是LamiGirls成員，後來在樂天女孩擔任司儀，受封「啦啦隊女神」和「最正MC」，近年轉播主持圈、也常上節目分享個人經驗。