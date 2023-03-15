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社會 社會焦點 保障人權

獨／台中死亡車禍！17歲騎士遭違規左轉車撞飛　送醫搶救不治

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市北屯區15日晚間發生死亡車禍，一名17歲施姓少年騎機車行經東光路、天祥街口，遭對向違規左轉的轎車撞上，且撞擊力道猛烈，導致機車支離破碎，少年也當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。警方到場後，對轎車駕駛呂姓男子進行酒測，確認酒測值為零，肇責歸屬及案發經過將由交通大隊進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲東光路、天祥街口，15日晚間發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

警方調查，施姓少年15日晚間6時許，騎機車沿東光路由北往南方向直行，呂姓男子（42歲）則開車沿東光路由南往北行駛，不料雙方於東光路、天祥街口發生碰撞，導致少年騰空飛起，隨後重摔在地。

事故造成機車嚴重毀損，車體零件散落滿地，轎車右側車身受損，施姓少年也當場失去生命跡象，被送往醫院搶救，但仍於晚間7時許宣告不治。警方進行酒測，雙方都無酒精反應。

警方查出，施姓少年17歲，再過數天就滿18歲，但尚未持有駕照，是無照駕駛。

據悉，施男通行路口時交通號誌為綠燈，而對向呂男的街口號誌在事故發生時，為直行、右轉綠燈剛結束，正亮起紅燈，但左轉燈尚未亮起，順向、對向車道的交通號誌並不一致。警方初判是呂男不熟悉當地交通號誌，進而違規左轉釀禍，但詳細肇因尚須進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲白色轎車疑違規左轉釀事，警方正進一步調查。（圖／民眾提供）

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