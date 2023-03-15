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社會 社會焦點 保障人權

寄宿13年被嫌「沒路用」　暴怒男將闆娘推落3米深水溝...送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市從事裝潢工程的李姓男子寄宿在前師父中壢住處長達13年，但廖姓闆娘卻一直嫌棄李，認為李「沒路用」，2人經常發生口角爭吵，昨（14）日晚間，2人再度發生口角甚至扭打，李男氣不過將廖女推入家門外深達3米的水溝，經送醫急救仍宣告不治。中壢警方將李男依殺人罪移送桃檢偵辦，檢察官今（15）日下午相驗後認為沒有太多明顯外傷，將於明日下午在中殯解剖釐清死因。此外，檢方今晚偵訊後已向桃園地院聲請羈押禁見。

▲桃園市李姓男子長年寄宿在前師傅住處，卻遭闆娘嫌棄「沒路用」，昨晚2人大吵一架發生扭打，李男盛怒之下將廖姓板娘推入3米深水溝傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子（右）長年寄宿在前師傅住處，卻遭闆娘嫌棄「沒路用」，李將廖姓闆娘推落3米深水溝傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，57歲的李姓男子昨晚8時許疑似與42歲的廖姓老闆娘，在中壢區中正路三段住家起口角，甚至發生扭打，李男不滿闆娘長期嘲諷他，憤而掐住其頸部，2人從家中打到門外，最後狠心一推將廖女推至門外3米深的排水溝內，當時闆娘養子發現後，趕緊將其送醫急救，但最後仍回天乏術。

據指出，原本從事裝潢工程的李男，廿幾年前與陳姓師傅都是同業，未婚的李男13年前因生意失敗無處可去，陳姓師傅好心收容在自家，2人常常一起做裝潢工程或是在家裡幫忙家務等工作，期間，廖姓闆娘一直對李男有意見，認為他「沒路用」，長年冷嘲熱諷，雙方為此積怨已久。

昨晚憾事發生後，中壢警方據報趕往現場，將李男依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署檢察官今天下午相驗死者廖女，初步發現死者身上並無明顯外傷，但身體多處呈現擦挫傷，檢方排定明（16）日在中殯進行解剖，以釐清真正死因。

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