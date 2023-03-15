民進黨立委初選下周開跑　提名策略小組首碰頭：禁合掛看板

▲初選期間參選人不得與賴清德（右）、潘孟安（左）合掛看板。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選將在下周開跑，民進黨2024大選提名策略小組15日下午首度開會，會中達成共識，所有初選參選人即日起不得宣傳屏東縣前縣長潘孟安等14名提名策略小組成員「唯一支持」，或者合掛看板、印製推薦的文宣品。惟據了解，該規定不溯及既往，因此已經懸掛的看板並不在此限。

民進黨大選提名策略小組今天達成共識指，不會針對特定初選參選人表態支持與否，藉以維護民進黨初選的公平性。

根據此原則，民進黨中央黨部公告以下兩點原則，要求所有初選參選同志確實遵守：第一，自即日起，所有初選參選人的文宣品（包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等）不得使用選對會所有成員的照片與推薦。

此外，民進黨表示，自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，上述選對會任一成員表示「支持」或「唯一支持」特定初選參選人。且任何初選參選人違反上述兩項規定之一，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當的處置。

民進黨大選提名策略小組由新系的潘孟安擔任召集人，成員包含立法院黨團總召柯建銘、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、英系立委羅致政、蔡易餘、正國會總統府秘書長林佳龍、正國會中常委陳茂松、新系前立委段宜康、新社會智庫副總幹事劉維鈞、蘇系立委吳秉叡、綠色友誼連線中執委林益邦、湧言會召集人王定宇、黨秘書長許立明。