國民黨選策會名單惹議　媒體人轟「自殺突擊隊」：送頭給賴清德

▲賴清德、朱立倫。（圖／翻攝自Facebook／賴清德、朱立倫）



記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德今日登記民進黨內總統初選；而國民黨中常會則預計成立選策會，外傳成員名單包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等人，引發部分深藍人士不滿。對此，資深媒體人黃揚明表示，若賴明年順利選上總統可創五大紀錄，而以國民黨傳出的選策會名單來看，根本是「自殺突擊隊」、送頭給賴清德。

針對賴清德登記參與總統初選，黃揚明分析，若賴清德2024年順利當選總統，便會創下五大紀錄，包括：首位現任副總統選上民選總統、首位曾有行政院長經歷者選上民選總統、首位曾任台南市長者選上民選總統、首位民進黨內新潮流派系的民選總統、首位具醫師身份的民選總統。

至於國民黨中常會預計於今日通過成立「中央選戰策略會報」，由國民黨主席朱立倫指派秘書長黃健庭擔綱召集人，成員傳出包括李全教、傅崐萁、黃昭順、曾銘宗等。黃揚明批評，朱立倫組了「自殺突擊隊」，大概是要送頭給賴清德，國民黨2024選情直接自爆。

黃揚明強調，2022年台南黑金案、槍擊案、正副議長賄選案、爐碴案等讓民進黨應接不暇，前台南市議員謝龍介也差點讓綠到底的台南翻盤，賴清德當選黨主席後很努力的在止血。

黃揚明認為，朱立倫若真的讓李全教等人主導國民黨選策會，真的就是舉球給民進黨殺，與台灣主流價值對幹，也將攻擊民進黨黑金、賄選的力道化為烏有。他更反諷，「朱主席若想要失去一整個世代的支持，真的一定要堅持到底。」