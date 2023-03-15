台灣經濟面臨挑戰　賴清德：要注意基層民眾實質感受

▲民進黨主席賴清德發表談話。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德15日表示，國際貨幣基金會（IMF）、世界銀行（WBC）、經濟合作暨貿易組織（OECD）都預估2023年全球經濟以及主要國家經濟成長率將會下滑，台灣的經濟當然也會面臨挑戰，此外，中小企業面臨成本增加、訂單減少的困境，應該特別給予紓困，另對物價指數提高、通膨影響民生，且要特別去注意到基層民眾生活實質感受的問題。

民進黨中常會今天邀請台灣經濟研究院院長張建一以「2023年經濟展望—詭譎多變的2023年全球經濟」為題進行專案報告。

據轉述，賴清德會中表示，今年台灣經濟面臨4大挑戰，其中包含升息導致的金融不穩定、中國經濟下行、地緣政治衝突所造成的產業鏈重組，以及氣候變遷影響大宗商品價格等因素，「去全球化」、「貿易戰與科技戰」、「俄烏戰爭」、「新冠肺炎疫情」等在過往幾十年全球經濟發展脈絡罕見的情況，更讓全球經濟發展面臨逆風的困境。

賴清德指出，不論是國際貨幣基金會、世界銀行、或是經濟合作暨貿易組織都預估，2023年全球經濟以及主要國家經濟成長率將會下滑，台灣的經濟當然也會面臨挑戰。

賴清德表示，台灣所面臨的經濟挑戰雖然嚴峻，但政府在通膨問題上是採取以溫和的緊縮貨幣政策降低通膨；在美中貿易戰及科技戰上，政府早已提出「台商回台投資方案」，同時鼓勵根留台灣的企業加碼投資台灣；另外，政府也配合修改法令，例如：台版晶片法，鼓勵擴大投資台灣，確保科技優勢。

賴清德說，在面臨全球及中國經濟的放緩，政府編列將近6000億元預算，擴大公共建設投資，提振台灣內需，再加上疫後強化經濟及社會韌性條例與預算的投入，就是要為人民減輕負擔與穩定民生物價，維持經濟成長動能。他補充，在面對氣候變遷上，政府也將投入9000億元，達到2050淨零轉型的目標。

此外，針對張建一會中指出，今年台灣的國民所得雖然已經超越韓國了，總體經濟表現也不錯，但是應該要特別注意兩個事情：第一是中小企業面臨成本增加、訂單減少的困境，第二是通膨造成民生影響；賴清德表示，要特別給予中小企業紓困，另對物價指數提高、通膨影響民生，特別是針對中低收入、外食族所面臨的種種問題，就是要特別去注意到基層民眾生活實質感受的問題。