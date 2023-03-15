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環保署首跨界設計獎　祭30萬招攬好手推產品包裝減量

▲▼環保署首跨界新秀設計獎，祭30萬招攬好手推產品包裝減量。（圖／環保署提供）

▲環保署首跨界新秀設計獎，祭30萬招攬好手推產品包裝減量。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

為持續推廣產品包裝減量，環保署首次跨界與「金點新秀設計獎」合作，廣邀國內大專院校設計新秀一同參與，總獎金高達30萬元，環保署提供產品包裝減量設計贊助特別獎，共評選出3名得獎者，每名頒發5萬元獎金，若在今年6月30日前完成媒合產業，加碼再提供5萬元獎金。

金點新秀設計獎由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，為台灣指標性新銳設計展會「新一代設計展」官方獎項競賽，2023金點新秀設計獎從今（15日）起到3月29日開放報名。

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特別的是，今年環保署提供「包裝減量設計贊助特別獎」3名，每名得主可獲5萬元獎金，鼓勵學生為一次用產品提出更環保減量、可循環利用的創新設計，若在今年6月30日前，向環保署提出獲獎設計與產業完成媒合證明，也將加碼提供5萬元贊助金予媒合企業，鼓勵業者將好的包裝創意落地實現。

環保署指出，金點新秀設計獎參賽者可依單元產品、禮盒包裝產品及網購包裝等3大方向及設計標的擇一進行，結合產品包裝減量、循環利用原則，期望達成「包裝材質單一化」、「包裝易拆解」、「使用循環材料」、「100%可回收」等目標，透過創意作品傳達源頭減量、包裝輕量化及綠色包裝理念。

環保署也呼籲，因產品無論是在銷售或是運送的過程，皆會以美觀、保護的角度盛裝產品，可能產生不必要的浪費。希望企業可多元導入包裝減量概念至產品包裝中，不使用含聚氯乙烯（PVC）材質包裝材料，從製造設計源頭開始減量；而消費者在選購時，可挑選包裝材質種類少、包裝材料100%可回收產品，共同響應包裝減量、創造綠色市場價值。

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