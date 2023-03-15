高金素梅用簡體字遭批「中共給的」　本人反擊：難道用英文就親美

▲無黨籍立委高金素梅。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

無黨籍立委高金素梅14日在立法院總質詢時，質疑美國學人計畫是要操作台灣政府，有眼尖的國會人士發現，這份登在國會大螢幕的質詢簡報使用「簡體字」，引發討論。對此，高金素梅15日就在臉書回應此事，表示堂堂執政黨竟然圍繞在字體的問題，而不願面對中華民國主權被美國霸凌的原則問題。

針對高金素梅的簡報使用簡體字，民進黨新聞部主任張志豪15日就批評，高金素梅意識形態、價值錯亂，「中共給的質詢稿，一字不漏的質詢台灣的行政院長，居心何在？」

對此，高金素梅也在下午回應，對於民進黨的聲明她不得不表達遺憾，執政的民進黨竟然拿著字體的問題，來掩蓋中華民國主權的原則問題。她表示，自己總質詢的簡報檔案都公布在臉書上，大家可以自行去看，這份簡報檔案所引用的資料，有繁體字、簡體字還有英文，如果民進黨認為資料引用了簡體字就是意識形態、價值錯亂的話，那她引用美國智庫的文章的字體是英文，「難道我就是親美了嗎？」

高金素梅再提到，現在聯合國網站的中文也是使用簡體字，「難道聯合國也變成意識形態、價值錯亂了嗎？」她解釋，在她簡報裡面所出現的簡體字資料，是有關日本和美國貿易摩擦的歷史，在這些頁面中的數據資料，她都註明了具體的出處，其中有美國國會圖書館、美國汽車協會、日本通產省工商業調查報告、美國半導體產業協會。

高金素梅最後表示，至於她有沒有意識形態、價值錯亂，大家可以自己去核實比對。她強調，外國法案要在台灣啟動，中華民國政府基於主權原則，沒有立場嗎？所以當民進黨質問她當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，她會站在哪一邊，她可以堅定地回答「我會站在中華民國這一邊」。

至於陳建仁強烈駁斥「疑美論」，高金素梅認為，台灣人民難道不能質問和懷疑嗎？從什麼時候開始，人民連懷疑的權利都被剝奪了呢？自己身為中華民國的立委，當然要負責表達人民的疑慮，質詢政府美國一系列對台政策的態度。