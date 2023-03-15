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從8國進口解蛋荒　陳吉仲認了：雞蛋每日缺口達100萬顆　

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台缺蛋持續延燒，農委會主委陳吉仲今（15日）到立院備詢，立委謝衣鳯、楊瓊瓔、陳亭妃等人質詢，國內雞蛋缺口究竟多少？農委會先前公布每日缺口只有50至80萬顆，但頻遭外界質疑。陳吉仲今坦言，上周國內產蛋量已到谷底，每日雞蛋缺口約80至100萬顆，本月會從8個國家進口雞蛋，希望下月民眾就不用排隊買雞蛋。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天審查「農業部組織法草案」，陳吉仲到場報告並備詢。

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陳亭妃、楊瓊瓔等立委質詢，國內每日雞蛋缺口究竟多少？農委會每天被數字壓著跑，媒體、外界都也窮追不捨。

陳吉仲回應，受禽流感與氣候影響，國內產蛋率上周已到谷底，現在逐步回升，目前農民增養、復養情況大幅提昇，農委會也積極調度農民所需雞隻，但也坦言，雖然加工端已減量七、八成的用蛋，但目前國內每日缺口仍達80至100萬顆，其中北部缺蛋狀況比較嚴峻，農委會會努力往北調度。

陳吉仲說，農委會已啟動短期進口專案，盡力補足三月短期需求，目前確定會從美國、澳洲、土耳其、巴西、日本、泰國、菲律賓、馬來西亞等8個國家進口雞蛋，預計三月底前會比原先預期的500萬顆還多，四月也會陸續進口，希望努力讓消費者，下月就不用排隊買雞蛋。

立委謝衣鳯說，農委會要升格農業部，不是只有解決農民問題，還要解決人民的消費問題，根據二月物價指數，所有上漲的都是生鮮食品、雞蛋等與農產品相關的品項，農委會除了照顧農民，也要照顧消費者，這樣升格才有意義。

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