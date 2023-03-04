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6年前愛女遭綁架碎屍！父直播賣貨被疑「吃人血饅頭」 回應獲支持

▲▼章瑩穎父親：開始直播帶貨。（圖／翻攝自微博）

▲章瑩穎父親直播帶貨。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

6年前在美留學遇害的大陸北大女碩士章瑩穎的父親章榮高，近日開始在社交平台直播帶貨，直播間湧入了大量網友的支持，但也有個別不和諧的聲音傳出，指責章父是在利用女兒的「熱度」掙錢，是「吃人血饅頭」。28日上午，章榮高在社交平台公開回應，「現在開始直播帶貨，是為了維持生活。很感謝每一個幫助我們的網友。」

據《長安街知事》報導，今年1月16日是章榮高的首次直播，鏡頭前的他顯得有些緊張，直播結束後，他還因自己太緊張表現不佳，特地錄製影片，向大家表達歉意。截至2月27日，他已直播帶貨近10次。

「我回到之前的工作崗位，兒子也開始去打工，但是我愛人的身體已經垮了，她的腸胃很差，一吃東西就容易不舒服，牙齒也鬆動了，只能在家裡休息」，影片中，章榮高描述了家中目前的生活狀態，而對於女兒章瑩穎依舊難掩思念，「只要有機會，我們就會想去美國看她，雖然機票對我們是很大的支出，但我們還是盡力希望家人能聚在一起，我們努力生活下去。」

據媒體此前報導，章榮高生活較為拮据，在老家一個公司開小車，每個月僅有2000元（人民幣，下同）的工資。

章瑩穎出生於1990年，是福建省南平市建陽區人，2013年本科畢業於中山大學，2016年碩士畢業於北京大學深圳研究生院，2016至2017年在中國科學院客座學習。

2017年4月，章瑩穎作為訪問學者，前往伊利諾大學厄巴納-香檳分校交流學習。6月9日，章瑩穎失聯。

6月30日，美國聯邦調查局（FBI）宣布，已逮捕一名涉嫌綁架中國訪問學者章瑩穎的27歲男子。FBI表示，相信章瑩穎已經遇害。嫌犯名叫布倫特·克里斯滕森（Brendt Christensen），案發前剛拿到伊利諾大學物理學系的碩士學位，原本打算念博士。

章瑩穎父母。（圖／達志影像／美聯社）

▲章瑩穎父母。（圖／達志影像／美聯社）

當年7月12日，美國聯邦大陪審團正式以綁架案起訴嫌疑人布倫特·克里斯滕森。起訴書指控克里斯滕森在2017年6月9日「故意且非法地抓走、監禁、誘騙、綁架章瑩穎，之後出於自己的利益和目的，將章瑩穎困住」。

此後，克里斯滕森的辯護律師提出多項理由，將審判日期延遲至2019年。2019年6月3日，章瑩穎案在美國伊利諾伊中區聯邦地區法院開庭審理。根據檢方提供的錄音顯示，克里斯滕森曾向女友描述，他「殘忍地將章瑩穎殺害」。

據聯邦檢察官披露了他們所掌握的章瑩穎遺體信息。這些信息由克里斯滕森在豁免協議下在2018年11月透過律師透露。克里斯滕森稱，他將章瑩穎斬首分屍，遺體放在三個垃圾袋裡，再把這些垃圾袋扔在他公寓外的垃圾箱中。

6月24日，美國伊利諾伊州中部地區聯邦法院陪審團裁定，布倫特·克里斯滕森2017年綁架和謀殺章瑩穎的罪名成立。該裁定是12名陪審員組成的陪審團一致作出的。

7月17日，章瑩穎案庭審進入最後一日，控辯雙方完成了結案陳詞。檢察官表示，基於章家對愛女的厚望、被告人手段之殘忍、辯方減刑理由之無力，向陪審團陳情，建議「正義必須得到伸張，請給予克里斯滕森判處死刑」。7月18日，克里斯滕森被判處終身監禁。

宣判後，章榮高曾發表聲明，表示雖不同意、但理解陪審團的決定，希望被告在監獄裡面的每一天都感受到他們失去章瑩穎所感受到的痛苦，還要求被告無條件地告知章瑩穎的下落，「如果你的靈魂中還殘留有任何人性，請幫助結束我們的煎熬。請讓我們帶瑩穎回家。」

截至目前，章瑩穎遺體仍未被找到。

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