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中市299月票要納台鐵！盧秀燕將北上爭取　交部：尊重地方規劃

▲▼火車,台鐵,區間車,搭車,通勤,趕車。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲台中都市內月票爭取納入台鐵。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南生活圈月票方案出爐，傳出高雄都市內月票399方案納入台鐵，台中市長盧秀燕今表態台中市內月票299元也將爭取加入台鐵，絕不讓台中市民吃虧。交通部表示，月票包含哪些運具尊重地方規劃，台鐵票價差額9成中央負擔；另月票訂價應以公共運輸平均支出3到5折為原則，低於3折差價由地方或客運業負擔。

部分縣市針對疫後特別預算推動通勤公共運輸月票措施，規劃都市內月票方案運具可搭乘台鐵，不過卻衍生訂價合理性及財政負擔等課題。

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交通部表示，為加速推動行政院促進公共運輸使用方案及規劃通勤月票措施，公路總局已於112年3月8日召會向各縣市政府說明相關內容及推動方式，各縣市可規劃「都市內通勤月票」及生活圈「城際通勤月票」方案，至於月票方案包含哪些運具原則尊重地方政府規劃，且在月票方案台鐵票價差額部分均以中央補助90%為原則。

交通部指出，在3月9日函送地方政府「交通部執行行政院促進公共運輸使用方案補助作業要點(草案)」亦有規範，各縣市月票訂價應以通勤搭乘公共運輸平均支出之3~5折為原則，若訂價低於3折票價差額應由各縣市政府或客運業者負擔，爰各地方政府在月票訂價時仍應審慎考量相關財政負擔，後續公路總局也會有審查機制加以把關。

交通部最後強調，有關各縣市所規劃月票方案，地方政府仍應確實依生活圈或縣內通勤民眾之旅運行為及使用運具票價加以核算，並應符合交通部所訂定之補助作業規範，以兼顧減輕民眾負擔及政府財政負擔，讓公共運輸月票措施可以持續來推動。

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