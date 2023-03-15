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台鐵明年公司化！工會憂3千人優退離　交長稱不擔心「沒那麼多」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年元旦公司化，優退離方案出爐，明年1月優退離可領7個月、2月領6個月、3月領5個月，逐月減少，明年7月過後退休或離職則無優退離方案，台鐵工會估恐有2千到3千人力流失，交通部長王國材表示，離職潮要看台鐵同仁對公司化信心，他並不擔心，台鐵評估離職人數不會那麼多，將隨時留意人力因應。

台鐵今(3/15)舉辦勞「動節大會暨模範勞工表揚典禮」，交通部長王國材今出席前受訪時被問及台鐵公司化議題時表示，台鐵公司化經勞資雙方討論，15個子法大致已經確定，剩下政府負擔債務還在討論，相關未來公司化後北中南東辦公的地區營運中心也都已經在找地點，目標明(113)年1月1日掛牌。

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針對台鐵公司董事會預計6月組成，7月召開首次董事會，王國材指出，台鐵公司董事會已經著手研擬董事會名單，包括董事長和總經理等人選也已經開始思考，期待除有3位勞工董事外，其他也有各單位代表，期待董事會可以對未來台鐵公司經營協助更加有幫助。

台鐵明(113)年1月1日將掛牌轉型為國營公司，台鐵優退離方案也出爐，初步規劃，113年1月16日過後屆齡退休或提早離職者，明年1月提早退休或優離，可領6+1個月；2月優離退可領5+1、3月優退離可領4+1、4月可領3+1、5月領2+1、6月領1+1，明年7月過後就沒有優退離方案可領。

台鐵企業工會評估恐有不少人擠1月退休離職，其中符合退休資格約2千到3千人，憂人力出現斷層，籲台鐵擴大招募外，也將爭取公司化後定期調薪留才。

王國材表示，台鐵員工6加1方案優退離方案已經確定，當時用6加1來估會很多人會離職，但仍要看台鐵同仁對公司化信心，他並不擔心，台鐵評估離職人不會那麼多，台鐵會隨時注意動態，隨時招募人力因應，今年6月鐵路特考會按照時間進行。

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