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桃機新董座楊偉甫就任　任內2大挑戰！「第三航廈跑道拚如期完工」

▲▼楊偉甫就任桃園機場董事長。（圖／桃機）

▲新任董事長楊偉甫(右)在交通部常務次長祁文中(中)的監交下，從卸任董事長林國顯(左)手中接下印信。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場公司今（14）日舉行董事長交接典禮，新任董事長楊偉甫在交通部常務次長祁文中的監交下，從卸任董事長林國顯手中接下印信。楊偉甫表示，上任後將與同仁一起承擔，積極推動第三航廈、第三跑道等建設，提升旅客服務品質，讓桃園機場持續朝東亞樞紐機場目標前進。

楊偉甫表示，感謝林國顯3年來臨危受命克服困難，為機場公司所做的付出和努力，度過疫情難關、克服困難讓第三航廈順利發包，並進入全面啟動階段。在後疫情時代的最重要時刻，桃園機場將迎來許多艱鉅挑戰，他也將與所有夥伴一起努力精進安全管理措施，包括國安、資安、工安及飛安等各面向，同時與旅客、工會、董事會等利害關係人保持溝通，有效提升工作效率及士氣，讓桃園機場上下一條心，使第三航廈跟第三跑道如期如質完成、打造綠色機場、提升營運量能與服務績效，創造更好成績迎接後疫情時代榮景。

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▲▼楊偉甫就任桃園機場董事長。（圖／桃機）

▲楊偉甫就任桃園機場董事長。（圖／桃機）

祁文中指出，機場公司成立超過12年，第8任董事長林國顯在12年間就貢獻了3年，截至目前是任期最長的董事長，3年來率領經營團隊於疫情期間嚴守國門、積極推動第三航廈等機場重大建設，貢獻值得大家肯定，成功完成階段性任務。機場公司目前進行中的工程都為眾所矚目的旗艦計畫，加上旅客回升，將面臨更多元的挑戰，相信新任董事長楊偉甫豐富的公務資歷與工程經驗，將推動建設如質如期完成，帶領桃園機場成為更發亮的國際機場。

林國顯也是現任民航局長，林國顯指出，代理機場公司董事長對自己而言是一段意外的歷程，任職期間面臨許多挑戰，但始終相信自助人助天助，於疫情間克服缺工缺料挑戰，推動第三航廈工程順利開工，2021年9月立下首根鋼柱後，到目前已超過1,500根，並感謝楊董願意承擔重任，順利達成政府交辦任務。民航局與機場公司就像兄弟關係，今日自己雖然暫時離開這個團隊，但並沒有特別要離開的感覺，未來大家仍會一起努力，繼續向前大步邁進。

▲▼楊偉甫就任桃園機場董事長。（圖／桃機）

▲楊偉甫就任桃園機場董事長。（圖／桃機）

楊偉甫為美國科羅拉多大學土木工程學系研究所碩士，歷任經濟部水利處副總工程司、該處中區水資源局局長、經濟部水利署總工程司、副署長、署長、經濟部常務次長、台灣中油股份有限公司代理董事長，及台灣電力股份有限公司董事長等職務。

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