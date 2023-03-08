台灣想避戰「要找親中領導人？」律師搖頭了：看一下澤倫斯基

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський ）

記者閔文昱／綜合報導

先前兩岸台海局勢緊張，加上烏俄戰爭引發人們引以為鑑，民眾開始反思台灣要如何才能避戰。對此，律師林智群表示，很多人都認為台灣應該找一個對中國比較友善的領導人才能避戰，但他卻抱持不同觀點，「有一句話叫適得其反」，認為烏克蘭總統澤倫斯基其實也是烏俄戰爭爆發的原因之一。

林智群8日晚間在臉書分析澤倫斯基造成烏俄戰爭爆發的3個原因，首先是澤倫斯基是喜劇演員出身，還曾裸身表演，因人民厭惡政治人物才選上總統，而這樣的政治素人不但西方領袖私底下瞧不起他，普丁大帝也沒把他放在眼裡，雙方在巴黎第一次碰面時，大家都在看戲，看普丁怎麼耍澤倫斯基。

▲俄羅斯在2022年2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」。（圖／路透）

其次是澤倫斯基對俄羅斯態度偏軟，自2014年以後，俄羅斯支持烏東民兵跟烏克蘭對抗，一直在打仗，馬航一架民航機還被打下來，但澤倫斯基在2019年上台後，急著跟俄羅斯和解，決定烏東撤兵，並同意給兩個宣布獨立的省更多自治權，「結果退讓一堆，什麼都沒換到，反而被普丁耍得團團轉。」

林智群認為，最後是美國在2022年2月一再警告烏克蘭俄羅斯要出兵，但澤倫斯基完全不相信，也拒絕動員，直到普丁宣布特別軍事行動後，隔天他才宣布動員，「這些都讓普丁瞧不起澤倫斯基跟烏克蘭軍隊，認為他們根本不堪一擊，覺得自己一出兵，3天就可以滅烏克蘭。」

林智群直言，若回頭看一下「戰爭是怎麼爆發的」，就會發現找一個態度軟弱、甚至讓對方瞧不起的領導人，「不但不能阻止戰爭，反而會讓對方產生打你的慾望。」