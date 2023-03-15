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與財神擦肩！他爆餓狂嗑「黑白巧克力蛋」　一口吞完才知37萬飛了

▲▼戴維斯一口吞下黑白顏色的巧克力蛋，沒想到竟因此與1萬英鎊大獎擦身而過。（圖／翻攝自YouTube）

▲戴維斯一口吞下黑白顏色的巧克力蛋，沒想到竟因此與1萬英鎊大獎擦身而過。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

英國YouTuber戴維斯（Adam Davis）上周因為肚子太餓，隨手便拿了一個吉百利糖心巧克力蛋（Cadbury Creme Egg）來吃，沒想到這一口竟害他與1萬英鎊（約新台幣37萬元）的大獎擦身而過。

據《獨立報》報導，戴維斯是一名記錄自己露營生活的YouTuber，他上周錄製了一段影片，拍下自己在露營車內吃「復活節大餐」的一幕，只見當時早已飢腸轆轆的他，一口吞下了一顆巧克力蛋。

不過當戴維斯將影片放上網後，他的朋友立刻緊張地告訴他，他這一口就一下吃掉了1萬英鎊，因為他的巧克力蛋顏色十分特殊，一半是白色巧克力、一半是牛奶巧克力，而這其實是個幸運大獎。

原來，吉百利最近因應復活節，特別推出了「尋找糖心蛋」（Creme Egg Hunt）活動，在各個通路隨機放出280顆隱藏版糖心巧克力蛋，而幸運買到這款巧克力蛋的顧客就能獲得1萬英鎊的獎金。

得知自己與1萬英鎊失之交臂的戴維斯表示，「我當時實在是太餓了，所以我完全沒注意到這顆巧克力蛋有多特別，而且它的味道沒有任何不同。」

而被問到戴維斯錯失獎金的心情時，他表示自己的感覺並不太糟，「畢竟有誰能像我一樣在30秒內吃掉1萬英鎊呢？」不過戴維斯認為，吉百利至少應該給他一部分的獎金當作安慰獎，「畢竟即使我寄給吉百利，巧克力蛋也可能在路上弄丟」，而吉百利暫時還未回覆外媒的置評請求。

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