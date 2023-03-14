英國首相：中國是對世界秩序的挑戰　承諾國防預算增50億

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國政府在新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」中首次提及台灣，強調台海情勢穩定以及透過對話和平解決台灣議題的重要性。首相蘇納克接受媒體訪問時表示，中國代表著對世界秩序的挑戰，英國必須認真對待。

蘇納克（Rishi Sunak）接受BBC訪問時表示，未來兩年內英國的國防開支將增加50億英鎊，「因為世界變得更加動盪，對我們安全的威脅也在增加。」他也提到，中國對全球繁榮和安全構成重大風險，也是對世界秩序的挑戰，英國必須認真對待。

蘇納克說，英國政府認真對待中國所帶來的挑戰，並已採取行動捍衛自身的價值觀和利益，包含阻止中國投資半導體等敏感行業。至於如何、何時將國防預算提高至50億英鎊，達人均GDP的2.5％，蘇納克則未詳細說明，僅表示政府會依照自身行動來評判，「我們是世界上國防開支最大的國家之一，在歐洲也是最大的，這種情勢將繼續下去。」

蘇納克與美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日在美國聖地牙哥海軍基地公布「英美澳三方安全聯盟」（AUKUS）最新計畫細節，將合作推出「三方開發」的SSN-AUKUS新等級潛艦，運用美國尖端科技，並由英國及澳洲生產運作；英澳分別預計在2030年代末期、2040年代初期收到第一艘SSN-AUKUS潛艦。