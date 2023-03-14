最慘貓奴！男被貓咪絆倒　摔下樓梯「肋骨斷9根」差點沒命

▲英國男子被貓咪絆倒摔下樓，差點沒命。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者張寧倢／編譯

英國萊斯特郡一名男子的經歷讓人不禁想封他為「最慘貓奴」，因為他某天獨自在家時，不慎被貓主子絆倒，導致他從樓梯上慘摔14階，倒在樓梯最底層，一邊流血卻痛到動彈不得。由於妻子輪值夜班，結果他就這樣躺了快14小時，送醫後才知道肋骨斷了9根、脊椎2處斷裂、頭骨和頸部都骨折、肺部出血，差點喪命。

▲羅力養的貓咪是一隻黑色的無毛貓。（圖／翻攝自Facebook／Jackie Millerchip，下同）

根據《鏡報》等外媒報導，事故發生在2022年10月23日晚上，當時59歲男子羅力（Chris Rowley）獨自和「艾力克」（Eric Morecambe）在家。艾力克是他養的一隻黑色無毛貓（又稱斯芬克斯貓），卻差點讓他摔到下地獄。

羅力受訪時表示，他正要走下樓時，艾力克從旁邊竄出來抓住他的一條腿，咬了一口，害他沒站穩慘摔，「我記不太清楚，只是很快就摔下樓，速度很快，才不到幾秒鐘我就摔到最底一階了。」羅力起初還沒意識到自己受的傷有多嚴重，後來送醫時才被告知自己「頭骨、頸部骨折、脊椎2處斷裂、9根肋骨骨折，而且每根都有多處破裂，然後我的肺部有點出血。」不過，貓貓卻安然無恙。

羅力的老婆潔奇（Jackie）是一名兒童護理員，由於當天要輪夜班所以不知道老公發生意外。羅力表示，他當下手機沒電，又痛到爬不起來，就像幽閉恐懼症發作一樣，哪裡都逃不出去，他就這樣躺了將近14小時，直到隔天早上10點潔奇回家後才發現他四肢癱平，躺在樓梯下。潔奇說，「我開門時聽到他叫救命，又看到他流了血。」

羅力後來被送到創傷病房，住院將近3周才回到家。不過由於肺部周圍仍有出血和液體，出院初期，他仍然每隔幾天就要回到醫院進行胸腔引流，並且繼續戴著頸部固定器至少數月，定期做X光檢查等。雖然羅力身體虛弱，但他並沒有因此討厭艾力克，「這隻貓很可愛，而且牠還很年幼，我對此沒有任何不滿，這就只是一個事件，無論什麼事都有機率發生。」