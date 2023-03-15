▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，陸委會主委邱太三13日證實人在中國大陸，金門地檢署最快15日發布通緝令。對此，國民黨立委王鴻薇15日透過臉書質疑，國防部14日給立法院的報告，扣除封面，居然只有短短的一張Ａ4 兩頁，對於上兵的掌握資訊更是只有三行，國防部能夠提供外界資訊如此之少，如何讓國人信任國防部可以制敵於先？

金門二膽島26歲陳姓上兵9日失聯，傳出該名失蹤上兵，竟穿著救生衣試圖游到大陸，中途因體力不支而被陸方海警救起，依《陸海空軍刑法》第39條則規定，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處5年以下有期徒刑，但6天內自動歸隊者可減輕其刑。另第24條規定，投敵者可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

對此，王鴻薇質疑，如今是已經到15日，國防部14日給立法院的報告，扣除封面，居然只有短短的一張Ａ4兩頁，對於上兵的掌握資訊更是只有三行，交代媒體之前懷疑的負債問題而已，其他原因面向都沒說明，以及與陸方掌握陳姓上兵目前狀況如何。她批評，上兵失蹤已經六天，國防部能夠提供外界資訊竟然如此之少，如何讓國人信任國防部可以制敵於先？

王鴻薇喊話國防部，若上兵今日未歸，發布通緝，「誰要負責？負什麼責任？怎麼負責？」她強調，最重要的是，盡快了解陳姓上兵現況如何，安置在哪？讓國人可以早日知道真相。