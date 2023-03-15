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預言二膽上兵最後下場　沈富雄：老共非常享受

記者陳俊宏／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，金門地檢署最快今天（15日）發布通緝令。民進黨前立委沈富雄表示，此事對軍方來說非常丟臉，現在老共「非常享受」，但時間太長就無聊了。他認為對岸最後會放人，「老共會叫他說，『你回去領罪好了』。」

對於陳員失聯案，國民黨立委陳玉珍14日透露，該員現在沒女友，還有一年退伍，3/9清晨失聯，她透過相關管道，當天早上9時多，人被中國海警救起，目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」，但不方便講具體的地點，而家屬也已知道人平安。

▼事發後，上兵家屬趕到二膽島關心。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

沈富雄在《少康戰情室》節目提到，這站在軍方立場來講是很倒楣的一件事，誰想得到一名上兵忽然間就在對方手裡，「這臉上是沒有光彩的、非常丟臉！」

沈富雄有三點看法，「第一，現在我們要低調、不要高亢；第二，我們的海巡、陸委會自己要溝通好一點，不要在立法院出醜；第三，現在老共是非常鎮定，『是你的人在我手裡，我一點錯都沒有，所以我非常享受』。」

沈富雄表示，但老共享受的時間不會很長，享受10天、2周、3周可以吧，「但太長就無聊了，你知道嗎？」他認為對岸最後會放人，「老共會叫他說，『你回去領罪好了』。」

至於軍方也正在針對該員進行調查，確認是單純「逃兵」，還是有「投敵」的意圖，這攸關該員可能面臨的刑責會有所不同。倘若是單純「逃兵」，經檢方發布通緝後，最高可處5年；但若認定是「投共」，依照《陸海空軍刑法》第24條：投敵者，最輕為10年以上有期徒刑，不盡其應盡之責而降敵者，最輕則為1年以上有期徒刑。

▼事發後，上兵家屬趕到二膽島關心。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

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