好市多「1甜點神物」吃完捨不得丟！內行驚：用途超多

▲嗑完提拉米蘇，精巧的玻璃杯超萬用。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

就是衝著杯子而買！一名女網友笑稱，在好市多買了一款提拉米蘇杯，但沒有特別注意杯子的材質，直到回家品嚐完才驚覺杯子超美又可環保再利用，像是當水杯、放植物或是裝其他點心都很讚，因此讓原PO大推！照片曝光後，引來一票會員也大讚很值得！

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享甜點神品，原來是一款「提拉米蘇杯」一組6入頗有重量，原因是用了玻璃杯盛裝，讓原PO大讚「莫名得到6個漂亮的玻璃杯，且玻璃不會太薄，覺得有賺到餒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO真心推薦笑稱，吃完提拉米蘇還可做環保，玻璃杯超萬用，可拿來種植物或點心杯、水杯都很好。最後，原PO也提到這一組價格為396元。

文章曝光後，一票網友大讚，為了杯子很值得，「這個喝咖啡很好用」、「種植物真的很適合」、「用來喝去年釀的梅酒很剛好」、「這個喝咖啡很好用」、可以拿來做大豆蠟燭，也很美」、「我媽拿來取代她的量米杯，她說容量一樣」、「買杯子送蛋糕啊」。

至於口味部分，不少會員直呼太甜了，「味道不錯，但很甜有酒味唷，杯子真的不錯」、「超級甜～完全無法吃，最後都挖掉內容物留杯子，平常喝紅酒用還蠻好用」、「覺得太甜，杯子很實用」、「 甜點控的女兒一下子嗑掉兩杯，還被我唸了一下」、「怕甜的，可以買來同事分一分吃，然後帶杯子們回家」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

