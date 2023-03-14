帶全家吃壽司郎準備結帳　迴轉台「突送5甜點」！爸轉頭一看崩潰

▲原PO完全沒有發現，點餐平板被小孩拿走了。（圖／翻攝自FB／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

「壽司郎」是許多壽司控的首選，除了能從迴轉台任意拿取，也能用平板直接點餐，一名爸爸日前帶著全家人到壽司郎用餐，準備要結帳時，迴轉台上突然多出5甜點，他瞬間傻眼，原來是小孩拿平板自己按自己點，吃完後飽到懷疑人生，奉勸大家「要守護好平板電腦」。

爸爸在臉書「爆廢公社二館」發文，帶全家人一起到壽司郎用餐，吃飽準備要結帳，迴轉台突然送上5份甜點，2份草莓雪花冰以及3杯霜淇淋，他瞬間傻眼，不敢相信眼前看到的畫面。

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原來是小孩用點餐平板下單，按了5份甜點，原PO想阻止也來不及，「看到的時候已經是軌道打開滑進來…根本沒在演的…直接給你滑進來，真的好開心、好感動，白眼直接翻到屁眼，差點飽到原地當場去世」，提醒要帶小孩去用餐的爸媽，絕對要守護好點餐平板電腦，「千萬不要給小孩拿到」。

貼文曝光，網友們笑翻，「所以有小孩真的花錢，有時候會花那種莫名其妙的錢」、「一個甜點90起跳，直接噴500左右」、「小孩一定很開心」、「所以，這是真正意義上的甜蜜的負擔」。還有苦主留言，「我兒子前天差點給我點4碗拉麵，趕快搶過來取消」、「我也發生過一次，還好馬上發現，立馬找店員過來跟他們道歉並取消餐點」。