好市多雞蛋進貨減少「會員限購1組」！管理員道歉：真的會缺蛋

▲雞蛋限購1組。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

「蛋蛋危機」持續上演，日前好市多管理員才說，雞蛋供應永遠不缺，怎料今（10）日卻改口，「Costco真的會缺蛋」，坦言雞蛋進貨量明顯變少，每位會員限購1組。底下還有會員致電台南好市多，客服特別提醒，今日銷售速度很快，要趕快去買，他到現場時，只剩最後一層貨架有蛋。

管理員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「Costco真的會缺蛋，管理員認錯文，大家鞭小力一點」，透露今日早上11時，雞蛋的進貨量明顯變少，因此每位會員限購1組雞蛋。

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管理員感嘆，「按這個狀況，到晚上真可能會買不到，網站會持續追蹤到貨量和物價變動，要追的可以看情報連結，內心OS，一顆近13元的蛋也能買不到，真是醉了」。

▲管理員道歉，「Costco真的會缺蛋」。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

消息曝光，立刻引起網友討論，「這兩天去新莊店也沒看到囉」、「昨天一進賣場，就看到所有推車都一盒蛋，油然升起，我也要買蛋的恐慌感」、「連貴的蛋都缺」、「新竹好市多已經好幾個禮拜沒看到蛋了」、「上周六下午去北投Costco，就沒有看到蛋了」。

也有網友提醒大家，買夠吃就好，不要囤貨，「早上遇到蛋車在雜糧行補貨，大家不要囤還是買得到，台灣某些人真的很容易恐慌症發作」、「營養替代品來源有很多，可以不用搶一個13元的蛋」。