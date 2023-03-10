衝好市多「搶到2神物」　幸運妹秒省700元！全場羨慕：只看到雞蛋

▲原PO滿載而歸，搶到打折行李箱與一盒雞蛋。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

想買到CP值神物，除了一早衝去賣場搶購，有時更需要機運！一名妹子超嗨分享，前幾天一早衝去北投好市多，搶到知名品牌的29吋行李箱，現省700元；接著又買到一盒雞蛋，最後更買到可遇不可求的可頌三明治，滿載而歸的購物之旅引發全場網友驚讚「買到最後一個行李箱加雞蛋一盒，根本人生勝利組啊！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，解封出國正夯，只要行李箱遇到特價肯定秒殺，怎料原PO竟能搶到Samsonite的29吋行李箱，折700元後變成2829元，「線上購物已缺貨，一早衝進賣場， 現場黑色最後一個被我拿走了，真LUCKY！」

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更幸運的是，原PO逛到生鮮區時，發現雞蛋也有現貨，於是趕緊拿一盒放到購物車裡，讓她不禁自嗨笑虧「YA～早起的女子有蛋吃、有行李箱買！」

逛到最後，原PO再度驚呼買到「可遇而不可求的可頌三明治」，因為已經好幾次撲空了，「我和爸爸都最愛夾牛肉的那款，這次直接大器的買了2盒，直接一人一個不用搶！」

文章曝光後，一票網友羨煞狂呼，「行李箱也太划算了吧」、「雞蛋才是這篇的重點」、「這超好用的，輪子超靜音又很好滑動」、「買到雞蛋+行李箱真是太幸運了」、「買到最後一個行李箱加雞蛋一盒，根本人生勝利組啊」、「我只有注意到蛋」。

▼全場網友羨慕了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

