全台最大！長庚手術技能訓練暨研發中心啟用　每次可容納百名醫

▲圖為基隆長庚一般外科陳義展醫師操作內視鏡手術模擬器。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

為提供外科醫師完備的訓練場域及提供國際級的訓練師資，長庚醫院自2年前規劃籌備的「手術技能訓練暨研發中心」終於在今（14）日正式啟用，手術訓練區共設置24台手術台，單場次可容納百位醫師同時操作，為全台規模最大的手術訓練場域，期盼藉此能造福更多的病患。

長庚醫院「手術技能訓練暨研發中心」是在王瑞慧董事長支持下成立，地點座落於長庚醫院研究大樓，空間約500坪，依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區（含課程講解暨休憩區）等。

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▲長庚手術技能訓練暨研發中心今日揭牌啟用。

手術訓練區共設置24台手術台，為全台最大規模之手術訓練場域，配置儀器設備、手術器械等教學設備，單場次可容納百位醫師進行手術訓練，並傳承長庚醫院創院四十多年經驗，結合長庚體系各院區手術專精領域的優秀師資，提供外科醫師精進手術技能，精進外科醫師訓練模式。

啟用後首場次將於2023年3月25日、26日由魏福全院士領軍整形外科醫療團隊進行手術示範課程，開放國內外醫師報名參與，目前報名情況踴躍，學員來自馬來西亞、日本、韓國、香港、新加坡、以色列、沙烏地阿拉伯、瑞典、義大利、哥倫比亞、埃及等22個國家；當天於1樓國際會議廳並同步開放視訊課程讓國內醫師及醫學生參與。

▲長庚手術技能訓練暨研發中心主任詹益聖（左），指導醫師操作手術儀器。

長庚醫院表示，這些國際級師資的手術示範課程，將提供外科醫師一個極佳的訓練場域，除了培育國內的外科醫師醫療技術，也將吸引更多國際醫師來台學習，增加台灣醫療在國際的新亮點。

此外，「長庚手術技能訓練暨研發中心」同時建置視訊設備，可與研究大樓1樓的國際會議廳(容納人數近500人)同步，因此未來將可提供多場域同步學習的優勢，例如與國際先進技術、尖端設備廠商合作，發展創新的訓練模式。