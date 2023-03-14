咬一口幾乎中空！壽司郎點「兩品項」他哀怨踩雷　一票也搖頭

▲壽司郎2018年在台開設一號店。（圖／記者許權毅攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「壽司郎」是許多壽司控的首選，除了台人最愛的鮭魚系列，鮮蝦酪梨捲、鮮蝦三貫、炙燒三貫等壽司也是人氣品項。不過，就有人近日去用餐時，點了「2品項」卻踩雷，給出「看到整個傻眼」、「咬了一口發現根本詐騙」等評價，意外引發討論。

這位網友在Dcard發文，曝光第一個讓他傻眼的品項，「點了一份拔絲地瓜，沒想到裡面的份量才四根，看到整個傻眼」，雖然菜單圖片上也是四根地瓜條，但一份要40元，「沒有拔絲，口感也很乾」，難免讓人失望。

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▲▼原PO曝光踩雷品項。（圖／翻攝自Dcard）

「這還不是最誇張的」，原PO最後點了一份「酥炸魷魚腳」，一吃就狂搖頭，「咬了一口發現根本詐騙，每一塊裡面的魷魚腳超細一條，全部都是炸粉，而且吃起來有夠油。」

貼文一出，就有網友直呼，「超不推，濕濕的也不脆，根本地瓜沾糖水」、「我昨天也有點魷魚腳，超傻眼」、「那個魷魚好扯，牙籤？」「魷魚腳真的雷到不行」、「抱歉那個魷魚腳真的滿好笑。」不過，有人則表示，「（拔絲地瓜）現做或在店裡製作的可能太小了！別期待」、「我覺得地瓜好好吃，點了好幾次」、「魷魚比較雷而已吧～地瓜感覺正常。」

但也有一票壽司控熱論，「鮮蝦三貫、蒜香花枝天婦羅跟茶碗蒸還是我去壽司郎的動力」、「我也是為了蒜香花枝而去」、「茶碗蒸真的唯一」、「我都吃炙燒三貫、茶碗蒸、花枝、炸花枝，其他沒事就不點了，以免踩雷」、「鮮蝦三貫真的是動力，每次去都先點兩盤，吃甜點收尾前再點個兩盤」、「推個安康魚肝，我的心頭好。」